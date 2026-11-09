Juros e risco fiscal podem barrar IPOs em 2027? Veja a previsão do Bradesco BBI

O Bradesco BBI projeta mais um ano de seca de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) no mercado brasileiro em 2027. Segundo os executivos do banco, a expectativa é que nenhuma empresa relevante abra capital no próximo ano, diante do cenário de juros elevados e das incertezas fiscais. Para as ofertas subsequentes de ações (follow-ons), a estimativa é de dez operações no período.

A avaliação foi apresentada durante um almoço com jornalistas nesta segunda-feira, 9, do qual participaram André Moor, head de Investment Banking do Bradesco BBI; George Costa e Silva, head de ECM; e Danilo Ene Borges, head de M&A e financial sponsors.

Na avaliação dos executivos, a ausência de um plano concreto de ajuste fiscal por parte do governo mantém o mercado em um ambiente de incerteza. A deterioração das contas públicas pressiona o risco país e leva os investidores a exigir juros maiores para compensar a exposição ao Brasil, dificultando as operações no mercado de capitais.

Os banqueiros reconhecem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou fazer um aceno à responsabilidade fiscal em um comunicado divulgado na noite anterior. As declarações, porém, não vieram acompanhadas de medidas concretas. Para André Moor, o discurso foi neutro e evitou qualquer reação mais negativa dos investidores, com uma queda acentuada da Bolsa.

Continua após a publicidade

“O mercado viu as falas do presidente com neutralidade, o que ajuda a Bolsa a subir hoje devido ao otimismo do mercado internacional. Ainda que o mercado esteja otimista no dia de hoje, a expectativa para 2027 não é elevada”, afirmou Moor.

O Bradesco BBI estima que a taxa Selic encerre 2027 em 12,75% ao ano, nível que ainda representa uma política monetária contracionista e limita o apetite dos investidores por novas ofertas de ações.

Continua após a publicidade

Antes da mudança nas perspectivas econômicas e políticas após a eleição presidencial, o banco trabalhava com a possibilidade de juros próximos de um dígito entre o fim de 2027 e ao longo de 2028. Nesse cenário, os IPOs de maior porte poderiam voltar à Bolsa em 2028, enquanto empresas menores teriam condições de abrir capital já no ano anterior. A revisão das expectativas, contudo, adiou essa perspectiva.

“O cenário atual está repleto de incertezas, um sentimento pouco almejado pelos investidores. Com isso, o cenário atual projeta um ano sem IPO no mercado brasileiro em 2027, a menos que o governo faça uma boa sinalização fiscal”, afirmou George Costa e Silva.

Continua após a publicidade

Follow-ons seguem no radar do Bradesco BBI

Com a perspectiva de continuidade da seca de IPOs, o Bradesco BBI vê espaço para ofertas de ações de companhias que já estão listadas na Bolsa. No cenário-base, a estimativa é de dez follow-ons em 2027. Em uma hipótese mais otimista, esse número poderia chegar a 20 operações.

“Essas ofertas seriam mais para empresas endividadas, que precisariam captar dinheiro no mercado para cumprir com suas obrigações financeiras”, explicou Danilo Ene Borges.

Para que o mercado de capitais volte a ganhar força, os executivos avaliam que o governo precisaria apresentar sinais mais claros de compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Entre as possibilidades estão a escolha de um ministro da Fazenda com maior credibilidade junto ao mercado e a apresentação de medidas concretas de redução de despesas.

Continua após a publicidade

Enquanto essas sinalizações não vierem, a tendência é que os investidores mantenham a cautela e que a torneira de novas ofertas de ações continue fechada.