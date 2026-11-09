ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Juros e risco fiscal podem barrar IPOs em 2027? Veja a previsão do Bradesco BBI

Bradesco BBI prevê que nenhuma empresa abrirá capital em 2027, mas estima dez follow-ons no período

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h05 | Atualizado em 9 nov 2026, 16h05
Homem branco de terno azul-marinho e camisa azul-clara, braços cruzados, sorri levemente para a câmera. Ele está em um escritório, com uma grande janela atrás mostrando prédios e árvores em um dia claro.
André Moor, head de Investment Banking do Bradesco BBI, trouxe perspectivas para o mercado de capitais (Bradesco/Reprodução)
Continua após publicidade
Juros e risco fiscal podem barrar IPOs em 2027? Veja a previsão do Bradesco BBI Priorize VEJA no Google

O Bradesco BBI projeta mais um ano de seca de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) no mercado brasileiro em 2027. Segundo os executivos do banco, a expectativa é que nenhuma empresa relevante abra capital no próximo ano, diante do cenário de juros elevados e das incertezas fiscais. Para as ofertas subsequentes de ações (follow-ons), a estimativa é de dez operações no período.

A avaliação foi apresentada durante um almoço com jornalistas nesta segunda-feira, 9, do qual participaram André Moor, head de Investment Banking do Bradesco BBI; George Costa e Silva, head de ECM; e Danilo Ene Borges, head de M&A e financial sponsors.

Na avaliação dos executivos, a ausência de um plano concreto de ajuste fiscal por parte do governo mantém o mercado em um ambiente de incerteza. A deterioração das contas públicas pressiona o risco país e leva os investidores a exigir juros maiores para compensar a exposição ao Brasil, dificultando as operações no mercado de capitais.

Os banqueiros reconhecem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou fazer um aceno à responsabilidade fiscal em um comunicado divulgado na noite anterior. As declarações, porém, não vieram acompanhadas de medidas concretas. Para André Moor, o discurso foi neutro e evitou qualquer reação mais negativa dos investidores, com uma queda acentuada da Bolsa.

Siga
Continua após a publicidade

“O mercado viu as falas do presidente com neutralidade, o que ajuda a Bolsa a subir hoje devido ao otimismo do mercado internacional. Ainda que o mercado esteja otimista no dia de hoje, a expectativa para 2027 não é elevada”, afirmou Moor.

O Bradesco BBI estima que a taxa Selic encerre 2027 em 12,75% ao ano, nível que ainda representa uma política monetária contracionista e limita o apetite dos investidores por novas ofertas de ações.

Continua após a publicidade

Antes da mudança nas perspectivas econômicas e políticas após a eleição presidencial, o banco trabalhava com a possibilidade de juros próximos de um dígito entre o fim de 2027 e ao longo de 2028. Nesse cenário, os IPOs de maior porte poderiam voltar à Bolsa em 2028, enquanto empresas menores teriam condições de abrir capital já no ano anterior. A revisão das expectativas, contudo, adiou essa perspectiva.

“O cenário atual está repleto de incertezas, um sentimento pouco almejado pelos investidores. Com isso, o cenário atual projeta um ano sem IPO no mercado brasileiro em 2027, a menos que o governo faça uma boa sinalização fiscal”, afirmou George Costa e Silva.

Continua após a publicidade

Follow-ons seguem no radar do Bradesco BBI

Com a perspectiva de continuidade da seca de IPOs, o Bradesco BBI vê espaço para ofertas de ações de companhias que já estão listadas na Bolsa. No cenário-base, a estimativa é de dez follow-ons em 2027. Em uma hipótese mais otimista, esse número poderia chegar a 20 operações.

“Essas ofertas seriam mais para empresas endividadas, que precisariam captar dinheiro no mercado para cumprir com suas obrigações financeiras”, explicou Danilo Ene Borges.

Para que o mercado de capitais volte a ganhar força, os executivos avaliam que o governo precisaria apresentar sinais mais claros de compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Entre as possibilidades estão a escolha de um ministro da Fazenda com maior credibilidade junto ao mercado e a apresentação de medidas concretas de redução de despesas.

Continua após a publicidade

Enquanto essas sinalizações não vierem, a tendência é que os investidores mantenham a cautela e que a torneira de novas ofertas de ações continue fechada.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Bradesco
Economia
IPO
Mercado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).