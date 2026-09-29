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Economia

Juros de longo prazo dos EUA atingem maior nível desde 2002 com inflação e dívida no radar

petróleo caro aumenta pressão sobre preços e mercado passa a considerar novos aumentos de juros

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 14h52
Federal Reserve: ETFs híbridos combinam os títulos da dívida dos Estados Unidos com papéis do Brasil
Federal Reserve, o banco central americano (YinYang/Getty Images)
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Juros de longo prazo dos EUA atingem maior nível desde 2002 com inflação e dívida no radar Priorize VEJA no Google

O mercado de títulos do governo dos Estados Unidos atravessa uma nova onda de vendas, levando os juros dos papéis de prazo mais longo a níveis não vistos em mais de duas décadas.

Nesta terça-feira, 29, o rendimento do Treasury de 30 anos chegou a 5,61%, o maior patamar desde junho de 2002. O título de dez anos também avançou, para cerca de 5,28%, maior nível desde 2007.

A alta ocorre em um momento de combinação pouco favorável para a renda fixa americana: o petróleo permanece elevado, a inflação ainda está acima da meta do Federal Reserve e a economia continua mostrando resistência.

Ao mesmo tempo, o tamanho da dívida pública aumenta a quantidade de títulos que o governo precisa colocar no mercado para financiar suas despesas.

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O movimento eleva o custo de financiamento da maior economia do mundo e tem efeitos que vão muito além dos Estados Unidos. Os Treasuries são referência para a precificação de diversos ativos financeiros, de títulos corporativos a hipotecas e investimentos de países emergentes.

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Petróleo muda as apostas para os juros

Um dos principais fatores por trás da recente deterioração do mercado de títulos é a energia. O barril de Brent permaneceu acima de US$ 100 durante boa parte de setembro, refletindo as interrupções provocadas pelo conflito no Oriente Médio.

A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) estima que as perturbações no fluxo de petróleo no Oriente Médio reduziram a oferta disponível e provocaram uma forte volatilidade nos preços ao longo de 2026.

A agência projeta que o Brent permaneça em níveis elevados enquanto a produção e o comércio internacional da região não retornarem à normalidade.

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O problema para o mercado é que petróleo mais caro tende a pressionar a inflação. Isso reduz o espaço para que os bancos centrais cortem juros e aumenta a possibilidade de que mantenham uma política monetária restritiva por mais tempo.

Nos EUA, o Fed elevou a taxa básica em 0,25 ponto percentual em sua reunião de setembro, para uma faixa entre 3,75% e 4%. O banco central afirmou que a inflação continua elevada, embora a atividade econômica siga crescendo em ritmo sólido.

O mercado passou, portanto, a trabalhar com a possibilidade de novas altas. A perspectiva de juros maiores por mais tempo afeta especialmente os títulos de vencimento longo, porque seus preços incorporam expectativas para inflação, juros e crescimento durante muitos anos.

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O problema fiscal

Há ainda uma segunda frente de preocupação: a situação das contas públicas americanas.

A dívida federal dos EUA ultrapassou US$ 40 trilhões em setembro. Com déficits elevados, o governo precisa continuar emitindo grandes volumes de títulos para financiar suas necessidades. Isso aumenta a oferta de papéis no mercado e torna mais importante a disposição dos investidores em absorvê-los.

O próprio Tesouro americano vem ampliando operações de recompra de títulos antigos, uma ferramenta destinada principalmente a melhorar a liquidez do mercado.

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Em agosto, o Departamento do Tesouro anunciou que dobraria, a partir de setembro, o tamanho máximo de determinadas operações de recompra de títulos de prazo mais longo, de US$ 2 bilhões para pelo menos US$ 4 bilhões por operação.

A medida, no entanto, não significa redução da dívida pública. As recompras são uma ferramenta de gestão do mercado e da dívida.

No trimestre atual, o Tesouro prevê adquirir até US$ 38 bilhões em títulos antigos para apoiar a liquidez e até US$ 25 bilhões em papéis de curto prazo para administrar o caixa.

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O problema estrutural permanece: quanto maior a necessidade de financiamento do governo, maior a sensibilidade dos investidores ao prêmio que recebem para comprar títulos de longo prazo.

Por que o juro de 30 anos importa

O rendimento de um Treasury não é definido diretamente pelo Federal Reserve. O Fed controla a taxa de juros de curto prazo, enquanto os rendimentos dos títulos mais longos são determinados no mercado e refletem expectativas para inflação, crescimento, juros futuros e risco.

Por isso, é possível que o Fed reduza a taxa básica em determinado momento e, ainda assim, os juros dos títulos de 10 ou 30 anos permaneçam elevados.

O título de 30 anos é particularmente sensível porque o investidor está comprometendo seu dinheiro por um período muito longo. Para aceitar esse risco, ele pode exigir uma remuneração maior quando acredita que inflação, endividamento ou incerteza econômica permanecerão elevados.

A alta recente também representa um aumento do chamado prêmio de prazo, que é a remuneração adicional exigida para carregar um título de vencimento distante em vez de um papel de curto prazo.

Efeito chega às empresas e aos consumidores

O movimento dos Treasuries afeta diretamente o custo de capital nos Estados Unidos. Juros mais altos tornam mais caras as emissões de dívida de empresas e pressionam o custo de financiamentos imobiliários.

Também podem mudar a avaliação das ações.

Quando os títulos públicos oferecem uma remuneração elevada e considerados de baixo risco de crédito, investimentos mais arriscados precisam oferecer retorno potencial maior para continuar atraentes.

Até agora, porém, o mercado acionário americano tem demonstrado resistência.

O S&P 500 recuou nesta terça-feira, mas permanece próximo das máximas recentes, enquanto empresas ligadas à inteligência artificial continuam sustentando parte do desempenho das bolsas.

Essa combinação ajuda a explicar uma aparente contradição: os juros dos títulos estão disparando, mas as ações ainda não entraram em uma correção de mesma magnitude.

O que está no radar dos investidores

O mercado agora acompanha principalmente os próximos dados de inflação e atividade econômica para avaliar até onde o Fed poderá levar os juros.

As projeções divulgadas pelo próprio banco central em setembro mostram inflação medida pelo índice PCE acima da meta de 2% neste ano, com convergência gradual para o objetivo ao longo dos próximos anos.

Na prática, isso coloca o Fed diante de um dilema. Uma economia ainda resistente permite manter os juros elevados para combater a inflação. Mas o petróleo mais caro pode gerar uma pressão adicional sobre os preços justamente quando o banco central precisa avaliar até que ponto essa alta é temporária ou persistente.

Para o mercado de títulos, há ainda a questão fiscal. A combinação de inflação elevada, juros altos e necessidade de financiamento do governo aumenta a remuneração exigida pelos investidores para comprar dívida de longo prazo.

O resultado é um ambiente no qual o Treasury de 30 anos, durante décadas considerado um dos principais instrumentos de referência do sistema financeiro mundial, volta a pagar mais de 5,6% ao ano.

O nível, por si só, não determina uma crise. Mas mostra que financiar o governo americano ficou significativamente mais caro e que os investidores estão exigindo uma compensação maior para assumir riscos de inflação, juros e endividamento por períodos longos.

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