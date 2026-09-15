Juros altos nos EUA: a estratégia que combina títulos curtos e ativos de maior retorno na B3

Com os juros americanos ainda em patamares elevados e a inflação no centro das decisões do Federal Reserve (Fed), investidores começam a discutir não apenas quando as taxas poderão mudar, mas como montar uma carteira capaz de atravessar um período prolongado de incerteza.

Uma das estratégias defendidas pela gestora Global X para esse cenário é conhecida no mercado como “barbell”, ou “halter”, em tradução livre. A lógica consiste em concentrar os investimentos em duas pontas: de um lado, ativos de curto prazo, que oferecem maior liquidez e menor sensibilidade às oscilações dos juros; do outro, exposições capazes de capturar retornos mais elevados, assumindo riscos específicos de maneira seletiva.

A estratégia ganha relevância às vésperas da próxima decisão de política monetária do Fed, marcada para os dias 15 e 16 de setembro. Na reunião anterior, em julho, a autoridade monetária manteve os juros entre 3,50% e 3,75%.

Além das decisões do banco central americano, a trajetória do petróleo adiciona uma nova variável ao cenário. As tensões no Estreito de Ormuz mantêm as cotações da commodity sob pressão e alimentam preocupações de que preços mais elevados de energia possam voltar a pressionar a inflação global.

Continua após a publicidade

No Brasil, o ambiente também é de juros elevados. Com a Selic em 14%, a evolução da inflação e das condições financeiras internacionais continua no radar dos investidores. “Em um ambiente em que o Fed mantém uma postura mais restritiva e os dados de inflação continuam no centro das decisões, entendemos que faz sentido combinar liquidez na parte curta da curva com exposição seletiva à duration, sem assumir riscos de crédito desnecessários”, afirma Flávio Vegas, da Global X.

Na prática, uma das pontas do “barbell” é formada por títulos com vencimentos mais curtos. Como o dinheiro fica comprometido por menos tempo, esses papéis tendem a apresentar menor sensibilidade às mudanças nas taxas de juros e podem funcionar como uma parcela de maior liquidez da carteira.

Continua após a publicidade

Na outra ponta entram ativos com características diferentes de risco e retorno. A Global X também vem adotando maior seletividade no crédito corporativo. Com os spreads, diferença de remuneração em relação a títulos considerados de menor risco, mais apertados, a gestora reduziu sua exposição recomendada aos segmentos de maior risco e passou a favorecer ativos de grau de investimento, evitando concentração em high yield.

Para o investidor brasileiro, parte dessa estratégia pode ser acessada sem a necessidade de abrir uma conta no exterior. Dois produtos relacionados ao posicionamento da gestora são negociados na B3 na forma de BDRs de ETFs. Na ponta de curto prazo está o TBIL39, BDR que replica o ETF CLIP, da Global X. A carteira é composta por títulos do Tesouro americano com vencimentos entre um e três meses. Em 30 de junho de 2026, o produto apresentava 30-day SEC yield de 3,56%, uma medida padronizada utilizada para indicar o rendimento recente de fundos.

Continua após a publicidade

Já o BPFR39 replica o ETF PFFD e oferece exposição às chamadas preferred securities americanas. Esses ativos possuem características que ficam entre instrumentos tradicionais de dívida e ações e podem contar com estruturas de dividendos fixos, flutuantes ou variáveis.

O produto apresentava yield to worst (YTW) de 5,29%, indicador que estima o menor rendimento potencial do ativo considerando determinadas hipóteses previstas em sua estrutura. A estratégia também passa por evitar assumir risco adicional apenas em busca de uma remuneração maior. Quando os spreads de crédito estão comprimidos, a diferença de retorno oferecida por empresas mais arriscadas pode não ser suficiente, na avaliação da gestora, para compensar a possibilidade de perdas em um cenário econômico mais adverso.

Continua após a publicidade

Com inflação, petróleo e decisões dos bancos centrais ainda ditando o rumo dos mercados, a tese da Global X é que a busca pelo maior retorno isoladamente perde espaço para uma combinação entre liquidez, duration e qualidade de crédito, uma estratégia pensada menos para acertar o próximo movimento dos juros e mais para atravessar a incerteza.