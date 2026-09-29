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Juros altos e insegurança jurídica afastam investidores de projetos de saneamento, diz advogado

Alexandre Leite, sócio do Dias Carneiro Advogados, alerta para redução da competição em projetos de infraestrutura

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 17h21
Alexandre Leite, homem de barba escura e terno cinza, fala em um púlpito de madeira com o logo Veja. Atrás, um telão azul exibe COMO O CAPITAL PRIVADO PODE FINANCIAR O SETOR e seu nome e cargo. Cadeiras claras e um painel com o logo Veja repetido estão em primeiro plano
Alexandre Leite, sócio da área de Energia e Infraestrutura do Dias Carneiro Advogados (Germano Lüders/VEJA)
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O cenário de juros elevados e a insegurança jurídica estão aumentando os riscos para investimentos de longo prazo em saneamento e infraestrutura no Brasil. A avaliação é de Alexandre Leite, sócio da área de Energia e Infraestrutura do Dias Carneiro Advogados, durante o VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo.

Segundo Leite, o setor passou por uma transformação nos últimos anos, com maior participação do mercado de capitais e de investidores privados no financiamento dos projetos. As debêntures incentivadas, em particular, tornaram-se um dos principais instrumentos para financiar a expansão da infraestrutura no país. 

O cenário atual, porém, traz novos obstáculos. Para o advogado, as taxas de juros elevadas no Brasil e no exterior aumentam a preocupação com a viabilidade financeira dos projetos e podem reduzir o interesse dos investidores. Leite afirmou que, ao longo deste ano, houve PPPs com baixa concorrência, incluindo processos sem interessados ou com apenas um participante. “Isso não é interessante para o país”, afirmou. 

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Além do custo do crédito, o advogado apontou a segurança jurídica como um dos fatores necessários para ampliar a participação privada. Na avaliação de Leite, decisões judiciais e incertezas relacionadas aos contratos podem elevar o risco percebido pelos investidores, especialmente em projetos que exigem grandes volumes de recursos comprometidos por períodos prolongados. No caso do saneamento, ele destacou ainda a complexidade da relação com os municípios. Segundo Leite, mudanças nas administrações municipais podem abrir períodos de renegociação e aumentar a incerteza em torno de projetos e contratos. 

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Apesar dos desafios, o advogado avalia que o setor ganhou espaço definitivo entre os investidores após as mudanças regulatórias e a diversificação das fontes de financiamento. “O saneamento veio para ficar no radar dos investidores, e isso é uma ótima coisa”, afirmou.

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