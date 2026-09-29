Juros altos e insegurança jurídica afastam investidores de projetos de saneamento, diz advogado

O cenário de juros elevados e a insegurança jurídica estão aumentando os riscos para investimentos de longo prazo em saneamento e infraestrutura no Brasil. A avaliação é de Alexandre Leite, sócio da área de Energia e Infraestrutura do Dias Carneiro Advogados, durante o VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo.

Segundo Leite, o setor passou por uma transformação nos últimos anos, com maior participação do mercado de capitais e de investidores privados no financiamento dos projetos. As debêntures incentivadas, em particular, tornaram-se um dos principais instrumentos para financiar a expansão da infraestrutura no país.

O cenário atual, porém, traz novos obstáculos. Para o advogado, as taxas de juros elevadas no Brasil e no exterior aumentam a preocupação com a viabilidade financeira dos projetos e podem reduzir o interesse dos investidores. Leite afirmou que, ao longo deste ano, houve PPPs com baixa concorrência, incluindo processos sem interessados ou com apenas um participante. “Isso não é interessante para o país”, afirmou.

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Além do custo do crédito, o advogado apontou a segurança jurídica como um dos fatores necessários para ampliar a participação privada. Na avaliação de Leite, decisões judiciais e incertezas relacionadas aos contratos podem elevar o risco percebido pelos investidores, especialmente em projetos que exigem grandes volumes de recursos comprometidos por períodos prolongados. No caso do saneamento, ele destacou ainda a complexidade da relação com os municípios. Segundo Leite, mudanças nas administrações municipais podem abrir períodos de renegociação e aumentar a incerteza em torno de projetos e contratos.

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Apesar dos desafios, o advogado avalia que o setor ganhou espaço definitivo entre os investidores após as mudanças regulatórias e a diversificação das fontes de financiamento. “O saneamento veio para ficar no radar dos investidores, e isso é uma ótima coisa”, afirmou.