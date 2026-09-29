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Juros altos, dívidas e inflação ameaçam caixa das empresas brasileiras até 2027, diz Moody’s

Agência prevê queda de mais de 3% na geração de caixa operacional das companhias

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 12h03 | Atualizado em 29 set 2026, 12h35
Moody's
Moody's (Jeenah Moon/Bloomberg/Getty Images)
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Juros altos, dívidas e inflação ameaçam caixa das empresas brasileiras até 2027, diz Moody’s Priorize VEJA no Google

As empresas brasileiras devem continuar sob pressão até 2027 por causa dos juros elevados, do custo maior para tomar empréstimos e de um ritmo mais lento de crescimento da economia, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 29, pela Moody’s.

A agência de classificação de risco, que acompanha a capacidade de empresas e governos de pagar suas dívidas, prevê que a geração de resultado das companhias brasileiras cairá mais de 3% em 2027.

Na prática, o cenário significa menos dinheiro disponível para as empresas pagarem dívidas, fazer investimentos e distribuir aos acionistas.

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O principal problema é o custo do crédito. Com os juros elevados, as empresas gastam mais para financiar suas operações e precisam desembolsar mais dinheiro quando chega a hora de renovar empréstimos ou trocar uma dívida antiga por uma nova.

A situação é mais delicada para companhias que têm vencimentos importantes nos próximos anos. Segundo a Moody’s, empresas com dívidas a vencer até 2028 provavelmente terão de recorrer a novos empréstimos, emissões de títulos no mercado brasileiro ou outras fontes de dinheiro para conseguir refinanciar seus compromissos.

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Juros pesam no caixa das empresas

O efeito dos juros aparece diretamente no caixa. Uma empresa que precisa pagar mais pela dívida tem menos recursos disponíveis depois de quitar suas despesas financeiras.

Isso pode levar as companhias a adiar investimentos, reduzir gastos ou buscar novas formas de financiamento. Para as empresas mais endividadas, o risco é maior porque uma parcela maior da receita precisa ser destinada ao pagamento de juros.

A Moody’s afirma que as empresas terão espaço limitado para reduzir o endividamento rapidamente ou conseguir novos aportes de capital.

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O cenário também é afetado pelo crescimento mais lento da economia. Com menor expansão do Produto Interno Bruto (PIB) e renda das famílias mais pressionada, as empresas encontram mais dificuldade para aumentar vendas e compensar o aumento das despesas.

Combustíveis e transporte também pressionam

O aumento dos custos de transporte e logística é outro fator de preocupação, principalmente para empresas que dependem de combustíveis e matérias-primas.

A alta do petróleo afeta diretamente setores como aviação, transporte e indústria química. Essas empresas podem repassar parte do aumento de custos aos consumidores, mas a transferência não necessariamente compensa toda a pressão sobre as margens de lucro.

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Na Petrobras, a Moody’s aponta um risco adicional relacionado à política de preços dos combustíveis. Segundo a agência, a alta do petróleo aumenta a exposição da estatal a decisões do governo.

Ao mesmo tempo, aumentos mais limitados dos preços dos combustíveis reduzem parte do ganho que a empresa poderia obter com o petróleo mais caro.

As siderúrgicas brasileiras também devem enfrentar pressão até 2027, principalmente devido à maior concorrência de produtos importados, com destaque para o aço produzido na China.

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El Niño pode afetar energia e alimentos

O clima também aparece entre os riscos para as empresas brasileiras. A Moody’s avalia que um El Niño forte pode reduzir a quantidade de água disponível nos reservatórios das hidrelétricas e aumentar os custos de geração de energia.

Para o consumidor, isso pode significar maior pressão sobre as contas de luz caso seja necessário recorrer mais a usinas termelétricas, que têm custo de geração mais elevado.

O agronegócio também pode ser afetado. Dependendo da região e da intensidade do fenômeno climático, culturas como soja, milho, trigo, café e cana-de-açúcar podem registrar perdas.

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Uma produção menor de grãos também pode elevar os custos de empresas produtoras de carne, já que milho e soja são usados na alimentação de aves, suínos e outros animais.

Empresas terão de administrar caixa e dívidas

A avaliação da Moody’s combina, portanto, diferentes fontes de pressão sobre as empresas: crédito mais caro, crescimento econômico mais lento, combustíveis e matérias-primas mais caros e riscos climáticos.

O impacto, porém, não será igual para todas as companhias. Empresas com pouca dívida e maior capacidade de gerar caixa tendem a ter uma exposição diferente das que dependem de empréstimos para financiar investimentos ou manter as operações.

Para as empresas mais endividadas, o desafio nos próximos anos será conseguir renovar suas dívidas sem aumentar excessivamente o custo financeiro, ao mesmo tempo em que mantêm investimentos e operações.

A Moody’s prevê que esse ambiente continuará pressionando as empresas brasileiras ao longo de 2027.

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