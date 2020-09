Juro zero do Fed atrai investidores e IPOs, mas prejudicou bolsas

A pandemia pode ter atrasado, mas não evitou que as empresas mantivessem os seus planos de abrir capital. O processo é caro e demorado e a Covid-19 pegou todo mundo de surpresa, mas a recuperação rápida dos mercados animou empresários controladores e grandes investidores. O procedimento que inclui a criação de novos departamentos na empresa e o envolvimento de bancos, de advogados e de consultores exige um investimento de pelo menos 1 milhão de reais e leva tipicamente um ano de duração para ser listada na B3 e aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mesmo assim, no turbulento 2020, já são 13 companhias que realizaram IPO na B3 e 44 estão na fila de espera pela análise da CVM. Das empresas que abriram capital, no momento, seis tiveram variação negativa no valor de suas ações no período.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Além do planejamento prévio, um dos motivos que incentivaram as companhias a persistir na ideia é o cenário econômico altamente favorável à renda variável. “Muitas empresas não estão preocupadas com o agora, mas com um horizonte mais amplo, e estão aproveitando o momento porque a taxa de juros baixou”, diz André Massaro, consultor e professor de finanças. “Apesar de ainda ser complexo, o processo de abertura de capital também está mais fácil que já foi.”

Em agosto, a B3 chegou a 2,989 milhões de investidores, um crescimento de 119,9% em um ano. Desde a pandemia, já 1 milhão de pessoas chegaram ao mercado de capitais brasileiro. No mês, a alta foi de 4,7%, o que significa a entrada de 134.946 investidores. Ao que tudo indica, o número de interessados na B3 tende a crescer ainda mais (Veja na reportagem de Capa “Por que a onda de novatos na bolsa pode gerar um ciclo virtuoso no Brasil”), afinal, nesta semana, o Copom não deu sinais de que aumentará a taxa de juros por ora, e indicou que não pretende reduzir o grau de estímulo monetário. Nos Estados Unidos a notícia veio na mesma direção: o Fed, o banco central americano, anunciou que a taxa de juros ficará a zero pelo menos até 2023.

A perspectiva de um período maior de juros reais negativos, no entanto, não foi suficiente para animar as bolsas. Após os anúncios das instituições de política monetária, na quarta-feira, tanto as bolsas americanas quanto o Ibovespa caíram. Isso aconteceu principalmente devido à dificuldade para se atingir a meta de pleno emprego nos Estados Unidos, que impactam diretamente na renda e no consumo. Outro fator que pesa nas bolsas é o aumento dos novos casos de novo coronavírus e novos lockdowns, principalmente na Europa. O Euro Stoxx 50 fechou em queda nessa sexta-feira, 18, de 0,99%. Além disso, a bolsa de valores de São Paulo fechou em queda de 1,81%, a 98.289 pontos, influenciada também pela insegurança interna com o ajuste fiscal e principalmente pela queda da Nasdaq.

A baixa de hoje apagou os ganhos da semana e, em relação ao fechamento da sexta-feira passada, o Ibovespa fechou praticamente no zero a zero: -0,07%. O mesmo aconteceu com o S&P 500, que ficou em -0,69%, queda de pouco mais de 20 pontos. Já a Nasdaq amargou quedas de 2,60% no período. “Por mais que a digitalização tenha se acelerado com a pandemia e as Big Techs tenham crescido, é muito difícil o e-commerce continuar forte se as pessoas não possuem emprego e renda para comprar”, diz Daniel Herrera, analista da Toro Investimentos.