Com alta do dólar, juro dispara e Tesouro suspende negociações de títulos

A turbulência do mercado financeiro na manhã desta sexta-feira levou o Tesouro Direto a suspender as negociações com títulos públicos. “Dada à volatilidade do mercado, as negociações com o Tesouro Direto foram suspensas, com previsão de retorno das negociações às 12h, sujeita a uma reavaliação das condições de mercado por volta desse horário”, diz o Tesouro em nota oficial. Às 12h, porém, o Tesouro divulgou nota que a expectativa é de normalização ocorresse por volta das 15h30.

A suspensão começou por volta das 10h e foi provocada pela disparada do dólar, que levou ao aumento dos juros no mercado à vista e futuro. No início do pregão desta quinta-feira chegou a bater a marca de 3,78 reais. Por volta das 11h40, a valorização da moeda perdeu força e era cotada a 3,75 reais.

“Os juros pré-fixados apresentaram forte alta nesta manhã, reflexo de todo esse cenário econômico”, explica Newton Rosa, economista-chefe da Sul América Investimentos.

A suspensão das negociações de títulos públicos ocorre sempre que há muita volatilidade nas taxas. Diante disso, o Tesouro suspende as compras e vendas para evitar distorções no mercado, já que os preços tanto dos grandes quanto dos pequenos investidores são os mesmos.