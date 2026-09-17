Juro de 5% nos EUA encarece crédito e ameaça mudar a conta dos investimentos em IA

O rendimento do título do Tesouro americano de dez anos se aproxima de 5%, um nível que ganhou importância nos mercados por representar uma combinação de juros elevados, inflação persistente e aumento do custo de financiamento da maior economia do mundo.

O Treasury chegou a superar 5% em setembro, atingindo o maior nível desde 2007.

Na quarta-feira (16), a taxa básica de juros dos Estados Unidos também subiu pela primeira vez desde 2023, para a faixa de 3,75% a 4% ao ano.

O Federal Reserve indicou ainda a possibilidade de novos aumentos, enquanto o petróleo permanece acima de US$ 100 por barril.

Na quinta-feira (17), o rendimento do Treasury de dez anos recuou para perto de 4,95%, depois de ter encerrado a sessão anterior em aproximadamente 5%.

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O movimento não elimina a pressão sobre o mercado de crédito: o custo médio de uma hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos subiu para 6,9%, ante 6,7% uma semana antes.

O nível de 5% não tem, isoladamente, um efeito automático sobre a economia.

O que preocupa investidores é o conjunto de fatores que levou os juros longos até lá e a possibilidade de que permaneçam elevados por mais tempo.

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Por que o Treasury de dez anos importa

O título de dez anos é uma das principais referências do sistema financeiro americano. Seu rendimento influencia uma série de outras taxas, como financiamentos imobiliários, empréstimos corporativos e títulos de dívida privada.

Quando o retorno oferecido pelo governo americano sobe, outros ativos precisam oferecer remuneração maior para continuar atraindo investidores.

Uma empresa que pretende captar dinheiro no mercado, por exemplo, normalmente precisa pagar uma taxa superior à dos Treasuries para compensar o risco adicional.

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O efeito se espalha pela economia.

A média da hipoteca americana de 30 anos atingiu 6,9% nesta semana, maior nível desde janeiro de 2025. Há um ano, estava em 6,2%.

No mercado de dívida corporativa de alto rendimento, o retorno efetivo do índice ICE BofA US High Yield chegou a 7,5% em 16 de setembro, acima dos 7,4% registrados seis dias antes.

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Para empresas mais endividadas, portanto, a mudança não é apenas financeira. Ela pode alterar decisões sobre investimentos, aquisições e expansão.

O que levou os juros para cima

O movimento atual resulta de uma combinação de fatores.

Um deles é o petróleo. O conflito no Oriente Médio elevou os preços da energia e aumentou o risco de uma nova rodada de inflação. Nesta quinta-feira, o Brent fechou a US$ 104,82 por barril e o WTI, a US$ 101,91.

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Petróleo mais caro pressiona os custos de transporte, indústria e produção de bens. Para o Federal Reserve, isso dificulta o processo de desinflação justamente quando os preços ainda estão acima da meta de 2%.

Outro fator é a situação fiscal americana.

O governo dos Estados Unidos precisa emitir grande quantidade de títulos para financiar seu déficit.

Ao mesmo tempo, empresas de tecnologia estão recorrendo ao mercado de dívida para financiar uma expansão acelerada de data centers, chips e sistemas de inteligência artificial.

A combinação aumenta a disputa por recursos entre governo e empresas.

O resultado é uma pressão adicional sobre os juros de longo prazo, que podem subir mesmo quando a taxa básica definida pelo banco central está em outro nível.

A ameaça à corrida da inteligência artificial

O impacto potencial é especialmente relevante para a indústria de inteligência artificial.

Empresas de tecnologia estão gastando centenas de bilhões de dólares na construção de data centers, compra de processadores, redes e sistemas de armazenamento. Parte desses investimentos é financiada com geração própria de caixa, mas outra parcela depende de emissão de dívida.

Com juros mais altos, o custo desses projetos aumenta.

O problema não é apenas pagar mais pela dívida. É o retorno esperado dos investimentos.

Um data center que parecia economicamente atraente quando uma empresa conseguia captar recursos a uma taxa mais baixa pode deixar de produzir retorno suficiente quando o custo do capital aumenta.

Essa questão ganhou importância justamente quando investidores começaram a questionar o tamanho dos gastos necessários para sustentar a expansão da IA.

Na semana passada, ações de empresas de tecnologia e semicondutores sofreram pressão depois de alertas sobre os riscos e o ritmo dos investimentos em inteligência artificial. A alta dos juros acrescenta uma segunda frente de preocupação: além de saber se os investimentos gerarão receita suficiente, investidores precisam considerar quanto custará financiá-los.

Títulos públicos ficam mais atraentes

Há também um efeito direto sobre as bolsas.

Um Treasury que oferece rendimento próximo de 5% passa a competir de maneira mais intensa com ações e outros ativos de risco. O investidor pode comparar o retorno potencial de uma ação com uma aplicação em dívida do governo americano, considerada uma referência de baixo risco de crédito.

Isso não significa que as ações necessariamente cairão quando o Treasury chegar a 5%.

O comportamento depende do crescimento econômico, dos lucros das empresas, da inflação e da velocidade da alta dos juros.

Na terça-feira (15), por exemplo, o avanço dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo ajudou a pressionar as bolsas americanas. O S&P 500 caiu 0,45%, o Dow Jones recuou 0,63% e o Nasdaq perdeu 0,78%.

A velocidade do movimento também importa. Uma alta gradual dos juros pode ser absorvida pelo mercado. Um salto rápido tende a provocar ajustes mais bruscos nos preços dos ativos.

O número de 5% não é uma barreira

O patamar ganhou importância porque é um número redondo e porque o Treasury de dez anos raramente permaneceu acima dele nas últimas décadas.

O rendimento chegou a tocar 5% em outubro de 2023 e o último fechamento acima desse nível havia ocorrido em julho de 2007, antes da crise financeira mundial. Em setembro de 2026, voltou a ultrapassar a marca.

Mas não existe uma regra segundo a qual a economia ou a bolsa entram automaticamente em uma zona de crise quando a taxa atinge 5%.

O que importa é por que os juros estão subindo e por quanto tempo permanecerão nesse nível.

Se a taxa estiver elevada porque a economia cresce de forma robusta e os lucros corporativos acompanham o movimento, o mercado pode absorver juros maiores. Se o aumento vier acompanhado de inflação persistente, petróleo caro, desaceleração econômica e deterioração fiscal, a combinação tende a ser mais difícil para empresas e consumidores.

É essa segunda possibilidade que mantém o mercado de títulos sob atenção.

O próximo teste será a inflação

O comportamento dos Treasuries dependerá, em grande medida, da trajetória da inflação e das decisões do Federal Reserve.

O banco central americano elevou a taxa básica para 3,75% a 4% em 16 de setembro, no primeiro aumento desde 2023.

A decisão veio em um ambiente no qual o petróleo continua pressionando os preços e os juros longos já haviam subido de maneira significativa.

Na prática, o mercado passou a lidar com uma combinação pouco confortável: inflação ainda resistente, energia cara, juros mais altos e uma necessidade elevada de financiamento do governo e das empresas.

Por isso, mais importante do que a marca de 5% é saber se ela será apenas um pico temporário ou um novo patamar para o custo do dinheiro nos Estados Unidos.

Para consumidores, empresas e investidores, a diferença é grande.

No primeiro caso, o mercado pode absorver o choque. No segundo, a alta dos juros passa a alterar de forma mais duradoura a conta de investimentos, crédito e preços dos ativos.