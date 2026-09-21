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Juro alto leva investimento do comércio de SP ao menor nível em cinco anos

Indicador da FecomercioSP cai ao menor patamar desde agosto de 2021; empresas acumulam 21 meses de pessimismo com investimentos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 13h00
Dados apurados pelo Itaú Unibanco apontam um crescimento de 11,4% nas vendas realizadas no estado entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2025, quando comparado com o mesmo período de 2024
Comércio (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Os juros elevados estão fazendo o comércio paulistano pisar no freio dos investimentos. O Índice de Investimento do Empresário do Comércio caiu de 97,2 pontos em julho para 96,8 em agosto, o menor nível desde agosto de 2021, segundo levantamento da FecomercioSP.

O sinal é ainda mais forte no indicador que mede diretamente o nível de investimento das empresas. Ele recuou 2% no mês, para 87,5 pontos, na sétima queda consecutiva. São 21 meses abaixo dos 100 pontos, faixa considerada de pessimismo. Em relação a agosto do ano passado, a retração chega a 9,5%.

A FecomercioSP atribui o movimento ao custo elevado do crédito e ao endividamento das empresas, que reduzem a atratividade de projetos de expansão, modernização e aumento da capacidade operacional.

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O curioso é que o freio nos investimentos ocorre justamente quando as expectativas começam a melhorar. O índice que mede a visão dos comerciantes sobre os próximos meses avançou de 115,3 para 117,2 pontos em agosto. A expectativa de contratação também subiu, para 114 pontos, em meio ao início do planejamento das empresas para Black Friday e Natal.

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Ainda assim, a melhora das expectativas não chegou à expansão dos negócios. O Índice de Expansão do Comércio recuou pelo sexto mês consecutivo, para 100,7 pontos, o menor patamar desde maio de 2025. 

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