Juro alto leva investimento do comércio de SP ao menor nível em cinco anos

Os juros elevados estão fazendo o comércio paulistano pisar no freio dos investimentos. O Índice de Investimento do Empresário do Comércio caiu de 97,2 pontos em julho para 96,8 em agosto, o menor nível desde agosto de 2021, segundo levantamento da FecomercioSP.

O sinal é ainda mais forte no indicador que mede diretamente o nível de investimento das empresas. Ele recuou 2% no mês, para 87,5 pontos, na sétima queda consecutiva. São 21 meses abaixo dos 100 pontos, faixa considerada de pessimismo. Em relação a agosto do ano passado, a retração chega a 9,5%.

A FecomercioSP atribui o movimento ao custo elevado do crédito e ao endividamento das empresas, que reduzem a atratividade de projetos de expansão, modernização e aumento da capacidade operacional.

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O curioso é que o freio nos investimentos ocorre justamente quando as expectativas começam a melhorar. O índice que mede a visão dos comerciantes sobre os próximos meses avançou de 115,3 para 117,2 pontos em agosto. A expectativa de contratação também subiu, para 114 pontos, em meio ao início do planejamento das empresas para Black Friday e Natal.

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Ainda assim, a melhora das expectativas não chegou à expansão dos negócios. O Índice de Expansão do Comércio recuou pelo sexto mês consecutivo, para 100,7 pontos, o menor patamar desde maio de 2025.