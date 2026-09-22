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Economia

Juro alto ainda sufoca PMEs: 59% apontam taxas como maior trava

Faturamento real das pequenas e médias empresas avançou apenas 1% em agosto; serviços ficaram praticamente estagnados

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 13h00
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Varejo (Stock Photos/Divulgação)
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Os primeiros cortes na Selic ainda estão longe de representar alívio para as pequenas e médias empresas. O faturamento real das PMEs brasileiras cresceu apenas 1% em agosto ante o mesmo mês de 2025, segundo o Índice Omie de Desempenho Econômico (IODE-PMEs).

O dado mais revelador, porém, está na percepção dos próprios empresários. Em sondagem da Omie, 59% apontaram as taxas de juros elevadas como a principal barreira para o crescimento dos negócios. Na leitura anterior, eram 49%.

A fraqueza aparece em diferentes setores. O faturamento das empresas de serviços avançou apenas 0,2% em um ano, praticamente uma estabilidade, enquanto as PMEs de infraestrutura registraram queda de 2,2%. A indústria cresceu 0,8% e o comércio, 1,3%.

No acumulado de 2026, as PMEs ainda registram crescimento real de 2,9%, mas em ritmo inferior ao observado entre 2022 e 2024. Além dos juros, o endividamento e a deterioração da confiança seguem pesando sobre os negócios.

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A pesquisa da Omie mostra que 54% dos empresários esperam que o ambiente econômico afete negativamente suas empresas no curto prazo. O retrato ajuda a mostrar a demora entre uma mudança na política monetária e seus efeitos concretos na economia: a Selic pode começar a cair antes de o aperto deixar de ser sentido no caixa das empresas.

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