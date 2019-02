Juristas independentes vão decidir disputa entre Eike e OGX sobre pagamento de US$ 1 bi

A petroleira OGX e Eike Batista, controlador da empresa, decidiram levar a disputa sobre o pagamento de 1 bilhão de dólares (de uma operação de ‘put’) que o empresário tem de fazer à empresa a juristas independentes, segundo comunicado na noite de segunda-feira.

O valor é referente a uma opção de venda, operação conhecida no mercado financeiro como “put”, exercida pela petroleira no início de setembro. A operação obriga Eike a comprar ações da empresa, com o valor total de 1 bilhão de dólares.

Eike Batista questionou no início de setembro a validade do exercício da opção, afirmando que abriria procedimento na Câmara de Arbitragem do Mercado se a disputa sobre o exercício da opção não fosse resolvida em sessenta dias. Ao levar o caso a juristas independentes, a empresa estima um prazo adicional de sessenta dias para um posicionamento definitivo sobre a disputa.

A OGX, que era considerada o ativo mais precioso de Eike, entrou no fim de outubro com pedido de recuperação judicial pressionada por dívida de 11,2 bilhões de reais.

(com agência Reuters)