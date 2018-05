Jungmann: decreto pode permitir requisição de caminhões de grevistas

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje que o governo pode editar um decreto que permitirá a retomada dos caminhões dos grevistas que se recusarem a desobstruir as rodovias. A medida seria tomada com base no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Esse inciso diz que ‘no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano’.

“Caso se faça necessário, disporemos de motoristas para pilotar e guiar veículos, inclusive privados, para que o desabastecimento seja contido e se restabeleça o abastecimento em prol do governo brasileiro”, afirmou Jungmann ao detalhar as medidas de segurança que serão tomadas após o presidente Michel Temer afirmar que usará as forças federais para liberar as rodovias.

O ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência, Sérgio Etchegoyen, explicou que a requisição de bens “é um item do menu de opções que o governo tem em qualquer circunstância”. “Em qualquer crise o governo pode fazer isso. Se nós não conseguirmos fazer com que o abastecimento seja realizado, de modo que a população não passe necessidade, colocando sua vida em risco, haverá requisição. É um instrumento constitucional, utilizado pelo governo em diversas situações de extrema radicalização”, afirmou.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que não está definido que esse decreto será editado. Segundo Etchegoyen, o governo recorrerá à requisição de bens somente se necessário.

Questionado sobre o endurecimento da negociação, Etchegoyen afirmou que o gatilho que fez o governo ‘agir com mais energia foi o risco de desabastecimento, que disparou proeminentemente’.

A greve iniciada na segunda-feira contra o preço do diesel, que subiu mais de 50% desde que a Petrobras mudou sua política de reajustes, causou desabastecimento geral no país – postos de gasolina, farmácias, supermercados, açougues. Os preços das frutas e legumes dispararam. Supermercados tiveram de limitar a venda de produtos a cinco unidades por consumidor.

Fábricas de veículos e carnes suspenderam suas linhas de produção. Produtores de leite jogaram o material fora. Produtores de aves tiveram de sacrificar pintinhos por falta de ração – com fome, os animais de canibalizam.

O governo chegou a anunciar ontem à noite o fechamento de um acordo para que os caminhoneiros dessem 15 dias de trégua na greve. O acordo previa desconto de 10% no preço do diesel por 30 dias, reajustes a cada 30 dias pela Petrobras, zerar a alíquota da Cide, entre outras medidas. Os caminhoneiros que não participaram do encontro não aceitaram o acordo e a greve entrou no quinto dia nesta sexta-feira, com prejuízos para o transporte público, individual e aéreo. A Infraero disse que 11 aeroportos estavam sem combustível – as companhias aéreas suspenderam voos para destinos sem possibilidade de abastecer o avião. A Prefeitura de São Paulo decretou estado de emergência, situação que lhe permite confiscar combustível.

Padilha disse que o governo já fez a sua parte da negociação. “Da nossa parte, a negociação está encerrada. Agora é o momento de cumprimento do acordo. Esperamos que eles façam a parte deles.”

Levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRG) citado por Jungmann indica redução de bloqueios nas estradas. “Chegamos a ter 933 obstruções de rodovias, das quais 419 foram liberadas. Temos 519 interdições em andamento, nenhuma delas é total, todas são parciais, o que aponta para a adesão crescente dos caminhoneiros aos termos do acordo que foi fechado pelo Palácio do Planalto e pela equipe coordenada pelo ministro Eliseu Padilha.”