Julho caminha para registrar um dos menores volumes negociados da Bolsa desde a pandemia

O mercado acionário brasileiro vive um mês de negociações mais fracas.

Até o dia 20, o volume financeiro médio diário do mercado à vista da B3 somava R$ 16,95 bilhões, o sexto menor nível mensal desde janeiro de 2020, segundo levantamento exclusivo da gestora Elos Ayta com base em dados da Bolsa.

O resultado reforça um padrão que vem se repetindo nos últimos anos.

Desde o início da pandemia, julho apareceu três vezes entre os dez meses de menor liquidez da B3, em 2024, 2025 e agora em 2026.

A recorrência fortalece a avaliação de que o período de férias de inverno reduz a participação dos investidores e afeta o ritmo dos negócios.

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Menor participação dos investidores

O volume negociado é um dos principais indicadores usados pelo mercado para medir a liquidez de uma Bolsa. Quanto menor o número de negócios, menor tende a ser a facilidade para comprar e vender ações sem provocar oscilações relevantes nos preços.

Na prática, mercados menos líquidos costumam registrar movimentos mais bruscos quando grandes investidores entram ou saem de posições, além de ficarem mais sensíveis à divulgação de indicadores econômicos, balanços corporativos e eventos geopolíticos.

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Segundo a Elos Ayta, o volume registrado até agora em julho está abaixo do observado em meses de maior turbulência, como setembro e outubro de 2024, quando o mercado reagia ao aumento das incertezas econômicas.

Férias e Copa do Mundo ajudam a explicar movimento

A sazonalidade é apontada como um dos principais fatores para a redução da liquidez nesta época do ano.

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Julho concentra as férias escolares no Brasil e no hemisfério Norte, período em que parte dos gestores e investidores institucionais reduz a atividade.

Em 2026, a realização da Copa do Mundo também pode ter contribuído para diminuir o volume de negociações, embora ainda seja cedo para medir o impacto do torneio sobre o comportamento dos investidores.

Em mercados internacionais, períodos de férias também costumam reduzir a liquidez. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, agosto historicamente registra volumes mais baixos devido ao recesso de verão.

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Ibovespa sobe, mas avanço é modesto

Apesar da menor movimentação financeira, o Ibovespa permanece em trajetória positiva no mês.

Até o momento do levantamento, o principal índice da Bolsa brasileira acumulava alta de 0,98%, o menor desempenho entre os dez meses de menor liquidez registrados desde 2020.

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Segundo especialistas, esse comportamento sugere um mercado que permanece à espera de novos fatores capazes de impulsionar as negociações, como a divulgação de balanços corporativos do segundo trimestre, decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos e novas sinalizações sobre o cenário fiscal brasileiro.

Liquidez influencia a qualidade dos movimentos

Para analistas, acompanhar o volume financeiro é tão importante quanto observar a direção do Ibovespa.

Uma alta sustentada por poucos investidores tende a ser considerada menos consistente do que um movimento acompanhado por forte entrada de recursos. Da mesma forma, quedas em períodos de baixa liquidez nem sempre refletem uma mudança estrutural de percepção dos investidores.

Nos próximos meses, o comportamento do volume negociado deverá indicar se a fraqueza observada em julho foi apenas um efeito sazonal ou se o mercado brasileiro passa por uma fase mais prolongada de redução da liquidez, influenciada pelo ambiente de juros elevados, pela cautela dos investidores estrangeiros e pela expectativa em relação ao cenário econômico doméstico e internacional.