Ler Resumo





Investigação do The New York Times expõe décadas de humilhações públicas e abusos de Jensen Huang na Nvidia. Ex-funcionários relatam insultos brutais e acordos secretos milionários para conter escândalos no ambiente da gigante dos chips. Veja todos os detalhes dos relatos estarrecedores.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O empresário Jensen Huang fez da humilhação pública de funcionários uma ferramenta de gestão ao longo de décadas na Nvidia, segundo reportagem publicada pelo jornal americano The New York Times nesta sexta-feira, 20 de novembro. Com base em entrevistas com mais de uma dezena de funcionários e ex-funcionários e na análise de centenas de páginas de documentos, o jornal descreve uma rotina de insultos, ameaças e ataques pessoais na fabricante de chips.

Segundo três pessoas ouvidas pela publicação, Huang dizia que os subordinados haviam enriquecido tanto com a valorização da empresa que o dinheiro já não bastava para motivá-los — e que a humilhação era a maneira de extrair mais trabalho deles. Os relatos incluem a afirmação de que a mãe de um executivo deveria tê-lo abortado e ameaças de arrancar os braços de um funcionário e espancá-lo até a morte com eles.

Um dos casos centrais da reportagem envolve Michael Winston, contratado para comandar o departamento de recursos humanos em 2004. Ele afirmou ter sido demitido depois de contestar o comportamento de Huang, que classificou como o mais verbalmente abusivo, ameaçador e intimidador que presenciara na carreira. Segundo suas anotações, o empresário defendia a humilhação de recém-contratados como um “rito de passagem” e dizia que a prática tinha “bom valor de entretenimento”.

Em 2005, após Winston ameaçar processar a companhia, a Nvidia firmou com ele um acordo confidencial de mais de 1 milhão de dólares, até então não noticiado, sem reconhecimento de responsabilidade ou irregularidade pelas partes. Outro ex-executivo, o advogado Stephen Pettigrew, processou a empresa em 2007 por acusações que incluíam discriminação etária e retaliação por ter relatado denúncias de Winston. A Nvidia negou irregularidades, e o caso terminou em acordo em 2009.

Continua após a publicidade

Huang deixou o comando da Nvidia na semana passada, na esteira de reportagens do próprio New York Times sobre relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma subordinada e outro com uma mulher que, segundo a inteligência americana citada pelo jornal, teria vínculos com a espionagem chinesa. A companhia passou a ser dirigida interinamente por Colette Kress. O conselho abriu uma investigação sobre Huang e afirmou que não pretende reconduzi-lo ao cargo de presidente-executivo.

A nova reportagem sustenta que o comportamento se disseminou entre outros gestores, inclusive Madison Huang, filha do cofundador e descrita como sua chefe de gabinete de fato. Em uma gravação de reunião analisada pelo jornal, ela repreende repetidamente um vice-presidente, que abandona a chamada dizendo estar tendo uma crise de ansiedade. Funcionários também relataram que o RH nem sempre levava a sério as reclamações sobre o ambiente de trabalho.

Continua após a publicidade

Apesar das acusações, milhares de empregados assinaram uma carta pedindo a volta de Huang, e alguns relataram gestos de solidariedade e apoio pessoal do empresário. Por meio de um porta-voz, ele negou as acusações de Winston, classificando-as como “invenções”, e citou o apoio de funcionários como argumento em sua defesa. O representante não respondeu às demais perguntas sobre sua conduta, e a Nvidia não comentou.

As gigantes da tecnologia que valem trilhões