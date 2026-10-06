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Jornada de 40 horas, dois dias de folga: o que propõe a PEC do fim da escala 6×1

Texto passará por três dias de debates, mas votação não deve ocorrer imediatamente: avanço da direita nas urnas tornam a aceleração da proposta mais difícil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 08h36 | Atualizado em 6 out 2026, 10h22
ARTICULADOR - Davi Alcolumbre ouve Lula: presidente do Senado é aliado valioso do governo no dia a dia do Congresso
Proposta é uma das principais apostas de Lula em busca da eleição - mas precisará enfrentar um cenário muito mais à direita saído das urnas no último domingo (Antonio Cruz/Agência Brasil)
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Jornada de 40 horas, dois dias de folga: o que propõe a PEC do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O Senado Federal deve começar nesta terça-feira, 6, a discussão da Proposta de Emenda à Constituição sobre o fim da escala 6×1. As sessões de debates foram pautadas pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre (União-AP), entre os dois turnos da eleição e devem seguir também entre quarta e quinta-feira. A votação, porém, не deve ocorrer imediatamente e depende de costuras políticas na Casa.

O texto, que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais distribuídas em cinco dias da semana, foi aprovado em setembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e precisa passar por cinco sessões de debates em plenário antes de ser votado em primeiro turno. Se aprovada, segue para o segundo turno, com outras três sessões de discussão. Mas os prazos podem ser reduzidos se os senadores aprovarem um calendário especial. Para ser aprovada, a PEC precisa da aprovação de três quintos do Senado, ou seja, 49 votos.

Confira abaixo os principais pontos da proposta:

  • Jornada semanal: cai de 44 para 40 horas;
  • Jornada diária: permanece o limite de 8 horas por dia;
  • Dias de descanso: passam a ser garantidos dois dias de repouso por semana;
  • Domingo: um dos dias de descanso deve ser, preferencialmente, o domingo;
  • Salário: a redução da jornada não poderá implicar redução salarial;
  • Transição: a mudança não será imediata. Em dois meses, a jornada semanal cai para 42 horas, já com dois dias de descanso;
  • Após um ano: a jornada chega a 40 horas semanais;
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Tramitação

A PEC chega a esta semana em um ambiente político bem diferente daquele em que seu calendário foi acertado. O resultado das urnas fortaleceu a direita e tornou mais delicada a conta de Davi Alcolumbre para acelerar uma das principais bandeiras defendidas pelo governo Lula.

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O PL, partido de Flávio Bolsonaro — que liderou a corrida pelo Palácio do Planalto no primeiro turno —, saiu da votação com 28 senadores em 2027, formando a maior bancada da Casa. Ao mesmo tempo, partidos do Centrão, como União Brasil e PP, passaram a discutir aproximações com o senador bolsonarista no segundo turno. Alcolumbre, ainda de olho na presidência do Senado na próxima legislatura, precisa administrar o novo equilíbrio de forças.

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Em nota à imprensa, a Presidência do Senado destaca que o fim da escala 6×1 é um tema “de ampla relevância para a sociedade brasileira” e “será debatido com responsabilidade, equilíbrio e respeito às diferentes perspectivas envolvidas”. De acordo com o comunicado, o Senado reafirma o “compromisso com o diálogo e com a construção de soluções que considerem os trabalhadores, o setor produtivo e o desenvolvimento econômico e social do país”.

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Eleições 2026
Escala 6x1
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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