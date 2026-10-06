Jornada de 40 horas, dois dias de folga: o que propõe a PEC do fim da escala 6×1

O Senado Federal deve começar nesta terça-feira, 6, a discussão da Proposta de Emenda à Constituição sobre o fim da escala 6×1. As sessões de debates foram pautadas pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre (União-AP), entre os dois turnos da eleição e devem seguir também entre quarta e quinta-feira. A votação, porém, не deve ocorrer imediatamente e depende de costuras políticas na Casa.

O texto, que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais distribuídas em cinco dias da semana, foi aprovado em setembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e precisa passar por cinco sessões de debates em plenário antes de ser votado em primeiro turno. Se aprovada, segue para o segundo turno, com outras três sessões de discussão. Mas os prazos podem ser reduzidos se os senadores aprovarem um calendário especial. Para ser aprovada, a PEC precisa da aprovação de três quintos do Senado, ou seja, 49 votos.

Confira abaixo os principais pontos da proposta:

Jornada semanal: cai de 44 para 40 horas;

cai de Jornada diária: permanece o limite de 8 horas por dia;

permanece o limite de Dias de descanso: passam a ser garantidos dois dias de repouso por semana;

passam a ser garantidos Domingo: um dos dias de descanso deve ser, preferencialmente, o domingo;

um dos dias de descanso deve ser, Salário: a redução da jornada não poderá implicar redução salarial;

a redução da jornada Transição: a mudança não será imediata. Em dois meses , a jornada semanal cai para 42 horas , já com dois dias de descanso;

a mudança não será imediata. Em , a jornada semanal cai para , já com dois dias de descanso; Após um ano: a jornada chega a 40 horas semanais;

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Tramitação

A PEC chega a esta semana em um ambiente político bem diferente daquele em que seu calendário foi acertado. O resultado das urnas fortaleceu a direita e tornou mais delicada a conta de Davi Alcolumbre para acelerar uma das principais bandeiras defendidas pelo governo Lula.

O PL, partido de Flávio Bolsonaro — que liderou a corrida pelo Palácio do Planalto no primeiro turno —, saiu da votação com 28 senadores em 2027, formando a maior bancada da Casa. Ao mesmo tempo, partidos do Centrão, como União Brasil e PP, passaram a discutir aproximações com o senador bolsonarista no segundo turno. Alcolumbre, ainda de olho na presidência do Senado na próxima legislatura, precisa administrar o novo equilíbrio de forças.

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Em nota à imprensa, a Presidência do Senado destaca que o fim da escala 6×1 é um tema “de ampla relevância para a sociedade brasileira” e “será debatido com responsabilidade, equilíbrio e respeito às diferentes perspectivas envolvidas”. De acordo com o comunicado, o Senado reafirma o “compromisso com o diálogo e com a construção de soluções que considerem os trabalhadores, o setor produtivo e o desenvolvimento econômico e social do país”.