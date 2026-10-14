Jornada de 40 horas, dois dias de folga: o que muda para o trabalhador com o fim da escala 6×1

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 14, a Proposta de Emenda à Constituição sobre o fim da escala 6×1. O texto prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais distribuídas em cinco dias da semana.

A proposta é a grande aposta do governo Lula (PT) de olho na reeleição. O senador Flávio Bolsonaro (PL), que se opunha à medida, anunciou voto favorável ao texto.

Confira abaixo os principais pontos da proposta:

Jornada semanal: cai de 44 para 40 horas;

cai de Jornada diária: permanece o limite de 8 horas por dia;

permanece o limite de Dias de descanso: passam a ser garantidos dois dias de repouso por semana;

passam a ser garantidos Domingo: um dos dias de descanso deve ser, preferencialmente, o domingo;

um dos dias de descanso deve ser, Salário: a redução da jornada não poderá implicar redução salarial;

a redução da jornada Transição: a mudança não será imediata. Em dois meses , a jornada semanal cai para 42 horas , já com dois dias de descanso;

a mudança não será imediata. Em , a jornada semanal cai para , já com dois dias de descanso; Após um ano: a jornada chega a 40 horas semanais