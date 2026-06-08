Johnson & Johnson compra biotech por US$ 1 bilhão para reforçar aposta em tratamentos contra o câncer

A Johnson & Johnson anunciou a aquisição da empresa de biotecnologia Firefly Bio em uma operação avaliada em 1 bilhão de dólares.

Segundo a Reuters, a transação, realizada integralmente em dinheiro, faz parte da estratégia da farmacêutica de expandir sua atuação no mercado de tratamentos oncológicos e acelerar o desenvolvimento de terapias inovadoras contra o câncer.

O principal ativo da Firefly Bio é a plataforma Firelink, tecnologia que utiliza anticorpos para transportar medicamentos capazes de degradar proteínas diretamente dentro das células cancerígenas. Segundo a Johnson & Johnson, a abordagem tem potencial para atacar tumores de forma mais precisa, reduzindo danos aos tecidos saudáveis e ampliando a eficácia dos tratamentos.

A aquisição reforça a presença da companhia em uma das áreas mais disputadas da indústria farmacêutica. Nos últimos anos, grandes laboratórios têm ampliado investimentos em biotecnologia e terapias direcionadas, especialmente em tratamentos voltados para tumores sólidos, segmento considerado um dos maiores desafios da oncologia moderna.

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De acordo com a Johnson & Johnson, a plataforma da Firefly possui potencial para desenvolver medicamentos destinados a tumores associados a mutações do gene KRAS, uma alteração genética presente em diferentes tipos de câncer e considerada historicamente difícil de tratar. “A plataforma fortalece o portfólio de oncologia da Johnson & Johnson e sua ambição de desenvolver medicamentos direcionados para os tumores sólidos mais prevalentes e com maiores necessidades médicas não atendidas”, afirmou a companhia em comunicado.

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A movimentação também reflete a crescente competição entre farmacêuticas globais na busca por tecnologias capazes de oferecer tratamentos mais personalizados. O mercado de terapias direcionadas vem atraindo bilhões de dólares em investimentos à medida que avanços em biologia molecular e genética ampliam as possibilidades de desenvolvimento de novos medicamentos.

A expectativa da Johnson & Johnson é concluir a aquisição ainda este ano, após a aprovação dos órgãos reguladores e o cumprimento das condições habituais para esse tipo de transação. Com o negócio, a companhia fortalece seu pipeline de inovação e amplia sua exposição a uma das áreas de maior crescimento dentro da indústria farmacêutica global.