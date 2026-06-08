ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Johnson & Johnson compra biotech por US$ 1 bilhão para reforçar aposta em tratamentos contra o câncer

Aquisição da Firefly Bio amplia portfólio de oncologia da farmacêutica e fortalece estratégia em terapias direcionadas para tumores de difícil tratamento

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 17h07
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson  (Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Johnson & Johnson compra biotech por US$ 1 bilhão para reforçar aposta em tratamentos contra o câncer Priorize VEJA no Google

A Johnson & Johnson anunciou a aquisição da empresa de biotecnologia Firefly Bio em uma operação avaliada em 1 bilhão de dólares.

Segundo a Reuters, a transação, realizada integralmente em dinheiro, faz parte da estratégia da farmacêutica de expandir sua atuação no mercado de tratamentos oncológicos e acelerar o desenvolvimento de terapias inovadoras contra o câncer.

O principal ativo da Firefly Bio é a plataforma Firelink, tecnologia que utiliza anticorpos para transportar medicamentos capazes de degradar proteínas diretamente dentro das células cancerígenas. Segundo a Johnson & Johnson, a abordagem tem potencial para atacar tumores de forma mais precisa, reduzindo danos aos tecidos saudáveis e ampliando a eficácia dos tratamentos.

A aquisição reforça a presença da companhia em uma das áreas mais disputadas da indústria farmacêutica. Nos últimos anos, grandes laboratórios têm ampliado investimentos em biotecnologia e terapias direcionadas, especialmente em tratamentos voltados para tumores sólidos, segmento considerado um dos maiores desafios da oncologia moderna.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com a Johnson & Johnson, a plataforma da Firefly possui potencial para desenvolver medicamentos destinados a tumores associados a mutações do gene KRAS, uma alteração genética presente em diferentes tipos de câncer e considerada historicamente difícil de tratar. “A plataforma fortalece o portfólio de oncologia da Johnson & Johnson e sua ambição de desenvolver medicamentos direcionados para os tumores sólidos mais prevalentes e com maiores necessidades médicas não atendidas”, afirmou a companhia em comunicado.

Continua após a publicidade

A movimentação também reflete a crescente competição entre farmacêuticas globais na busca por tecnologias capazes de oferecer tratamentos mais personalizados. O mercado de terapias direcionadas vem atraindo bilhões de dólares em investimentos à medida que avanços em biologia molecular e genética ampliam as possibilidades de desenvolvimento de novos medicamentos.

A expectativa da Johnson & Johnson é concluir a aquisição ainda este ano, após a aprovação dos órgãos reguladores e o cumprimento das condições habituais para esse tipo de transação. Com o negócio, a companhia fortalece seu pipeline de inovação e amplia sua exposição a uma das áreas de maior crescimento dentro da indústria farmacêutica global.

Publicidade
TAGS:
Compras
Economia
Farmácia
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).