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Economia

Jogadores da Ponte Preta entram em greve por atraso nos salários

Clube de Campinas (SP) acumula mais de 300 milhões de reais em dívidas

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 19h02 | Atualizado em 26 ago 2026, 19h03
Jogadores da Ponte Preta em campo verde, alguns correndo, outros caminhando. A maioria veste uniformes pretos com detalhes brancos, um jogador usa camisa azul e outro colete laranja. Ao fundo, arquibancadas de estádio.
BOLA FORA Jogadores da Ponte Preta: clube acumula mais de 300 milhões de reais em dívidas (Divulgação/Ponte Preta/VEJA.com)
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Jogadores da Ponte Preta entram em greve por atraso nos salários Priorizar nos meus resultados Google

Costuma-se dizer que o Brasil é o país do futebol, mas apenas a paixão pelo esporte nacional não paga os boletos. Por isso, os jogadores da Ponte Preta decidiram entrar em greve nesta quarta-feira 26 por tempo indeterminando. Em uma nota à imprensa, os atletas afirmam que o sentimento da equipe é de “abandono”.

“Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e torcedores, a maioria de nós atletas não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento. Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia”, afirma a nota. Segundo o documento, alguns jogadores estão há seis meses sem receber.

A situação financeira do time de Campinas (SP) tem piorado nos últimos tempos. No fim de julho, uma auditoria nas contas da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) que controla a equipe constatou um déficit anual de mais de 30 milhões de reais. A dívida total do clube soma 320 milhões de reais.

Os problemas também impactam o desempenho do elenco dentro de campo. A Ponte Preta ocupa a última colocação na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano e, portanto, está ameaçada de cair para a terceira divisão. Após 24 jogos, o time soma apenas dez pontos, frutos de duas vitórias, quatro empates e 18 derrotas. Com apenas 16 gols marcados e 50 sofridos, seu saldo está negativo em 34.

Siga

A próxima partida da Ponte está prevista para o domingo, 30, quando enfrenta o América às 16h no estádio Independência em Belo Horizonte. Trata-se de uma luta direta contra o rebaixamento, já que os mineiros ocupam a 19ª colocação e são os vice-lanternas do torneio. O risco agora é que a Ponte Preta perca a partida por W.O., já que o elenco não está disposto a entrar em campo antes que a diretoria proponha uma solução para os salários atrasados. Uma alternativa é convocar os jogadores da base para enfrentar o América.

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Veja o comunicado à imprensa dos atletas da Ponte Preta:

“Nós, atletas da AA Ponte Preta, comunicamos à diretoria e à imprensa que:

Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e torcedores, a maioria de nós atletas não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento.

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Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia.

Nosso sentimento é de abandono!

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional paralisar as atividades profissionais, inclusive recursar-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2(dois) ou mais meses:

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Art. 90. – …

§ 5º – É lícito ao atleta profissional recursar-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 (dois) ou mais meses.

Esperamos semanas e até meses para tomarmos essa drástica atitude, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta.

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Porém, ante o descaso da atual diretoria, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos salários em atraso, mas também pelo abandono da atual gestão, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/206, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta”.

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