Jogadores da Ponte Preta entram em greve por atraso nos salários

Costuma-se dizer que o Brasil é o país do futebol, mas apenas a paixão pelo esporte nacional não paga os boletos. Por isso, os jogadores da Ponte Preta decidiram entrar em greve nesta quarta-feira 26 por tempo indeterminando. Em uma nota à imprensa, os atletas afirmam que o sentimento da equipe é de “abandono”.

“Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e torcedores, a maioria de nós atletas não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento. Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia”, afirma a nota. Segundo o documento, alguns jogadores estão há seis meses sem receber.

A situação financeira do time de Campinas (SP) tem piorado nos últimos tempos. No fim de julho, uma auditoria nas contas da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) que controla a equipe constatou um déficit anual de mais de 30 milhões de reais. A dívida total do clube soma 320 milhões de reais.

Os problemas também impactam o desempenho do elenco dentro de campo. A Ponte Preta ocupa a última colocação na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano e, portanto, está ameaçada de cair para a terceira divisão. Após 24 jogos, o time soma apenas dez pontos, frutos de duas vitórias, quatro empates e 18 derrotas. Com apenas 16 gols marcados e 50 sofridos, seu saldo está negativo em 34.

A próxima partida da Ponte está prevista para o domingo, 30, quando enfrenta o América às 16h no estádio Independência em Belo Horizonte. Trata-se de uma luta direta contra o rebaixamento, já que os mineiros ocupam a 19ª colocação e são os vice-lanternas do torneio. O risco agora é que a Ponte Preta perca a partida por W.O., já que o elenco não está disposto a entrar em campo antes que a diretoria proponha uma solução para os salários atrasados. Uma alternativa é convocar os jogadores da base para enfrentar o América.

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Veja o comunicado à imprensa dos atletas da Ponte Preta:

“Nós, atletas da AA Ponte Preta, comunicamos à diretoria e à imprensa que:

Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e torcedores, a maioria de nós atletas não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento.

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Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia.

Nosso sentimento é de abandono!

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional paralisar as atividades profissionais, inclusive recursar-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2(dois) ou mais meses:

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Art. 90. – …

§ 5º – É lícito ao atleta profissional recursar-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 (dois) ou mais meses.

Esperamos semanas e até meses para tomarmos essa drástica atitude, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta.

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Porém, ante o descaso da atual diretoria, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos salários em atraso, mas também pelo abandono da atual gestão, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/206, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta”.

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