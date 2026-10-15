ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Joesley e Wesley Batista compram empresa de tecnologia aeroespacial

Família Batista escolhe ex-ministro do Tribunal de Contas da União para presidir a empresa

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 13h39
Três homens em uniformes azuis trabalham em uma fábrica de veículos militares. Um homem caminha em primeiro plano, outro está sobre um veículo verde na linha de montagem e o terceiro trabalha em um veículo maior, também verde, com a cabine levantada. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e um guindaste amarelo. O chão é cinza com marcações amarelas e azuis
Segundo a companhia, a missão de Dantas é apoiar a reconstrução da capacidade industrial (Avibras/Reprodução)
Continua após publicidade
Joesley e Wesley Batista compram empresa de tecnologia aeroespacial Priorize VEJA no Google

Os irmãos Batista, Joesley e Wesley, concluíram a aquisição da totalidade do capital da Avibras Aeroco, empresa de equipamentos bélicos e de tecnologia aeroespacial. A compra foi realizada por meio da Globe Investimentos, holding de investimentos pessoais dos empresários Joesley e Wesley Batista. A informação foi enviada em nota à imprensa nesta quinta-feira, 15.

A Globe passa a ser a única acionista da Nova AVB, que detém todas as ações da Avibras Aeroco, mantendo o controle 100% nacional da companhia. A conclusão da transação permitirá à companhia voltar a produzir em escala, honrar seus compromissos e retomar o crescimento no mercado interno e, especialmente, no exterior.

“A Avibras é um patrimônio tecnológico e industrial do Brasil, que voltará a fornecer tecnologia e equipamentos para todo o mundo graças à dedicação de engenheiros e técnicos que preservam o conhecimento da empresa nos seus anos mais difíceis”, afirma Bruno Dantas, que assume a posição de presidente executivo do Conselho de Administração (Executive Chairman) da Avibras Aeroco.

Segundo a companhia, a missão de Dantas é apoiar a reconstrução da capacidade industrial da empresa e liderar a internacionalização, com a abertura de novos mercados para os produtos e a tecnologia de defesa desenvolvidos no Brasil — fazendo das exportações o principal vetor de crescimento da Avibras Aeroco.

Siga
Continua após a publicidade

A trajetória de Dantas no controle externo da administração pública e à frente de organismos internacionais de auditoria contribuirá para construir relações de confiança com Estados nacionais, que são os únicos compradores do mercado de defesa.

O executivo e advogado presidiu a International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), que reúne as instituições de auditoria governamental de mais de 190 países, e foi o primeiro brasileiro, em mais de sete décadas, eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para o seu Board of Auditors.

Continua após a publicidade

“Esta transação conserva a experiência, o conhecimento e a dedicação acumulados desde 1961 por uma força de trabalho altamente qualificada, que seguirá sendo fundamental para o sucesso da companhia”, diz Sami Hassuani, presidente da Avibras Aeroco.

Publicidade
TAGS:
Economia
Empresa
Joesley Batista
Wesley Batista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).