Joesley e Wesley Batista compram empresa de tecnologia aeroespacial

Os irmãos Batista, Joesley e Wesley, concluíram a aquisição da totalidade do capital da Avibras Aeroco, empresa de equipamentos bélicos e de tecnologia aeroespacial. A compra foi realizada por meio da Globe Investimentos, holding de investimentos pessoais dos empresários Joesley e Wesley Batista. A informação foi enviada em nota à imprensa nesta quinta-feira, 15.

A Globe passa a ser a única acionista da Nova AVB, que detém todas as ações da Avibras Aeroco, mantendo o controle 100% nacional da companhia. A conclusão da transação permitirá à companhia voltar a produzir em escala, honrar seus compromissos e retomar o crescimento no mercado interno e, especialmente, no exterior.

“A Avibras é um patrimônio tecnológico e industrial do Brasil, que voltará a fornecer tecnologia e equipamentos para todo o mundo graças à dedicação de engenheiros e técnicos que preservam o conhecimento da empresa nos seus anos mais difíceis”, afirma Bruno Dantas, que assume a posição de presidente executivo do Conselho de Administração (Executive Chairman) da Avibras Aeroco.

Segundo a companhia, a missão de Dantas é apoiar a reconstrução da capacidade industrial da empresa e liderar a internacionalização, com a abertura de novos mercados para os produtos e a tecnologia de defesa desenvolvidos no Brasil — fazendo das exportações o principal vetor de crescimento da Avibras Aeroco.

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A trajetória de Dantas no controle externo da administração pública e à frente de organismos internacionais de auditoria contribuirá para construir relações de confiança com Estados nacionais, que são os únicos compradores do mercado de defesa.

O executivo e advogado presidiu a International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), que reúne as instituições de auditoria governamental de mais de 190 países, e foi o primeiro brasileiro, em mais de sete décadas, eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para o seu Board of Auditors.

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“Esta transação conserva a experiência, o conhecimento e a dedicação acumulados desde 1961 por uma força de trabalho altamente qualificada, que seguirá sendo fundamental para o sucesso da companhia”, diz Sami Hassuani, presidente da Avibras Aeroco.