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JHSF prepara fazenda de 7 bilhões de reais em Bragança Paulista

Projeto de 6 milhões de metros quadrados em Bragança Paulista terá campo de golfe de Jack Nicklaus, hotel, centro equestre e lotes de até 20 mil metros quadrados

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 13h00
Vista aérea de um lago azul-acinzentado cercado por vegetação densa e colinas. À esquerda, casas e campos verdes. À direita, plantações em curvas e mais árvores. O céu está claro com nuvens esparsas
Fazenda Santa Helena, da JHSF, em Bragança Paulista (JHSF/Divulgação)
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JHSF prepara fazenda de 7 bilhões de reais em Bragança Paulista Priorizar nos meus resultados Google

A JHSF vai tentar repetir em Bragança Paulista uma das fórmulas mais bem-sucedidas de seu portfólio de luxo. A companhia prepara a Fazenda Santa Helena, empreendimento com VGV estimado em 7 bilhões de reais que nasce com a ambição de se tornar uma espécie de nova Fazenda Boa Vista — o condomínio de Porto Feliz que virou endereço habitual de empresários, executivos e famílias da alta renda paulista.

A escala ajuda a explicar a aposta. A Santa Helena ocupará uma antiga fazenda de laranjas com 6 milhões de metros quadrados, dos quais cerca de 1,5 milhão são de mata nativa. O projeto terá lotes a partir de 2 mil metros quadrados, além de villas e estâncias que poderão chegar a 20 mil metros quadrados.

Mas a aposta da JHSF é justamente não vender apenas terrenos e casas. O empreendimento terá campo de golfe de 18 buracos desenhado por Jack Nicklaus, country club, centro equestre, hotel, ciclovias, cavalovias, lagos, trilhas e uma área de comércio e serviços batizada de Santa Helena Market. Sig Bergamin e Murilo Lomas assinam a arquitetura das áreas comuns, enquanto o paisagismo ficará com Maria João d’Orey.

É aí que aparece a estratégia por trás dos 7 bilhões de reais. A JHSF vem construindo destinos fechados em que moradia, hotelaria, gastronomia, esporte e serviços funcionam como partes de um mesmo ecossistema e ajudam a capturar uma parcela cada vez maior dos gastos de sua clientela.

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A Fazenda Boa Vista provou que o modelo funciona. Agora, com uma propriedade gigantesca às margens de um dos principais eixos de expansão da alta renda paulista, a JHSF quer descobrir se consegue fabricar outro endereço capaz de entrar no mapa dos muito ricos.

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