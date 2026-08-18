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JHSF leva quadras do Australian Open ao Boa Vista Village

Empreendimento será o primeiro fora do complexo do torneio a reproduzir cor e velocidade das quadras de Melbourne

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 19h30
Vista aérea de um complexo de edifícios modernos e brancos, com telhados planos e detalhes em cinza, cercado por vegetação exuberante e palmeiras. Ao centro, uma grande lagoa artificial de água azul-turquesa com ondas, simulando uma praia, e uma faixa de areia clara. Ao fundo, campos verdes e um condomínio de casas. O céu está claro e ensolarado
Boa Vista Village, da JHSF (JHSF/Divulgação)
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A JHSF fechou uma parceria de longo prazo com o Australian Open que vai levar para o Boa Vista Village, em Porto Feliz, uma experiência inédita fora da Austrália. O empreendimento será o primeiro do mundo, segundo a companhia, a ter quadras idênticas às usadas no Grand Slam de Melbourne, reproduzindo inclusive a cor e a velocidade de jogo.

Ao todo, serão oito quadras. Três já existem no Racquet Club, que ganhará outras duas cobertas. O Grand Lodge Residences terá mais três — duas internas e uma externa. As instalações serão feitas pela GreenSet Worldwide, fornecedora oficial das quadras do Australian Open.

O acordo também transforma o Boa Vista Village na casa da AO Junior Series South America em 2026, 2027 e 2028. O vencedor do torneio garante uma vaga na chave principal de simples juvenil do Australian Open.

A aproximação vai além das quadras. A JHSF pretende explorar no empreendimento o perfil mais descontraído do Australian Open, marcado pela combinação do tênis com música, gastronomia e entretenimento — proposta que a empresa considera alinhada ao conceito de lazer e lifestyle do Boa Vista Village. A companhia também se torna parceira regional do torneio e terá exclusividade na categoria de real estate na América do Sul.

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