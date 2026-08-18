JHSF leva quadras do Australian Open ao Boa Vista Village

A JHSF fechou uma parceria de longo prazo com o Australian Open que vai levar para o Boa Vista Village, em Porto Feliz, uma experiência inédita fora da Austrália. O empreendimento será o primeiro do mundo, segundo a companhia, a ter quadras idênticas às usadas no Grand Slam de Melbourne, reproduzindo inclusive a cor e a velocidade de jogo.

Ao todo, serão oito quadras. Três já existem no Racquet Club, que ganhará outras duas cobertas. O Grand Lodge Residences terá mais três — duas internas e uma externa. As instalações serão feitas pela GreenSet Worldwide, fornecedora oficial das quadras do Australian Open.

O acordo também transforma o Boa Vista Village na casa da AO Junior Series South America em 2026, 2027 e 2028. O vencedor do torneio garante uma vaga na chave principal de simples juvenil do Australian Open.

A aproximação vai além das quadras. A JHSF pretende explorar no empreendimento o perfil mais descontraído do Australian Open, marcado pela combinação do tênis com música, gastronomia e entretenimento — proposta que a empresa considera alinhada ao conceito de lazer e lifestyle do Boa Vista Village. A companhia também se torna parceira regional do torneio e terá exclusividade na categoria de real estate na América do Sul.