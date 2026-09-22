JHSF lança projeto de 3 bilhões de reais com show exclusivo de Shania Twain

A JHSF vai recorrer a Shania Twain para apresentar seu novo empreendimento imobiliário de alto padrão no interior de São Paulo. A cantora canadense fará no sábado, 26, um show exclusivo para convidados da companhia, em sua primeira apresentação no Brasil em oito anos.

O evento marcará o lançamento do Boa Vista Estates, em Porto Feliz, projeto com VGV potencial estimado em 3 bilhões de reais. O empreendimento terá 7 milhões de metros quadrados e foi planejado para receber apenas 250 famílias.

A aposta da JHSF é elevar ainda mais a régua de exclusividade do Complexo Boa Vista. As chamadas estâncias terão terrenos a partir de 20 mil metros quadrados, enquanto os lotes partirão de 5 mil metros quadrados.

O projeto contará ainda com campo de golfe de 18 buracos desenhado por Greg Norman, centro equestre, campo de polo, spa, quadras esportivas e circuitos de corrida, ciclismo e equitação.

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Segundo Augusto Martins, CEO da JHSF, a baixa densidade foi uma escolha deliberada para oferecer grandes extensões de terreno e maior privacidade. O Complexo Boa Vista completa 20 anos em 2027.