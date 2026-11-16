Meses antes de renunciar à presidência da Nvidia em meio a um escândalo pessoal e suspeitas de espionagem chinesa, Jensen Huang concluiu uma transferência bilionária de patrimônio para seus herdeiros.

O empresário e sua mulher, Lori Huang, destinaram mais de US$ 10,5 bilhões em ações da fabricante de chips a um fundo familiar em março deste ano, segundo reportagem publicada nesta segunda-feira (16) pela revista americana Barron’s.

A operação foi resultado de uma estratégia de planejamento sucessório iniciada uma década antes, quando a Nvidia ainda estava longe de alcançar o protagonismo que conquistaria com a expansão da inteligência artificial.

O mecanismo permitiu ao casal transferir aos beneficiários parte da valorização extraordinária das ações sem consumir sua cota de isenção federal para doações e heranças nem pagar o imposto sucessório sobre os ganhos transferidos, segundo a publicação.

A transferência ocorreu oito meses antes da crise que levou Huang a deixar o comando da Nvidia, empresa que ajudou a fundar em 1993. Não há evidências de que a operação tenha sido motivada por conhecimento antecipado do escândalo.

Continua após a publicidade

O patrimônio transferido estava vinculado a quatro estruturas financeiras criadas pelo casal em 2016. Conhecidas nos Estados Unidos pela sigla GRAT, elas permitem que uma pessoa transfira ativos para um fundo por determinado período, mantendo o direito de receber pagamentos previamente definidos.

Ao fim do prazo, a valorização que exceder o retorno previsto pode ser destinada aos beneficiários, em condições tributárias favoráveis.

Na prática, o mecanismo funciona como uma forma de antecipar a herança. Em vez de esperar pela morte do proprietário para transferir um patrimônio que pode ter aumentado muito de valor, a família organiza a transferência dos ganhos futuros.

Continua após a publicidade

No caso de Huang, o resultado foi excepcional.

Segundo a Barron’s, dois dos fundos foram estruturados com duração de dez anos e receberam inicialmente cerca de US$ 51 milhões em ações da Nvidia. Durante esse período, os papéis da companhia se valorizaram aproximadamente 22. 161%, impulsionados principalmente pela corrida mundial para desenvolver sistemas de inteligência artificial.

O crescimento transformou uma operação originalmente milionária em uma transferência de patrimônio superior a US$ 10 bilhões.

Continua após a publicidade

Como funciona a estratégia tributária

Nos Estados Unidos, grandes heranças e doações podem estar sujeitas a impostos federais elevados. Famílias muito ricas, por isso, recorrem a instrumentos legais para organizar a sucessão e reduzir a tributação sobre a valorização de seus investimentos.

Um desses instrumentos é o chamado grantor-retained annuity trust, ou GRAT.

Seu funcionamento pode ser explicado em três etapas. Primeiro, o proprietário transfere ações ou outros ativos para um fundo. Depois, recebe pagamentos periódicos durante um prazo determinado. Por fim, se os investimentos tiverem rendido acima do patamar previsto, o excedente é transferido aos beneficiários.

Continua após a publicidade

Em uma estrutura conhecida como zeroed-out GRAT, os pagamentos ao criador são calculados de modo que o valor tributável da doação inicial seja próximo de zero.

Isso não significa que a operação seja inteiramente livre de impostos. O benefício está principalmente na possibilidade de transferir a valorização futura sem que ela integre o patrimônio sujeito ao imposto federal sobre heranças e doações.

A estratégia também envolve riscos. Se os investimentos não apresentarem valorização suficiente, o ganho sucessório pode ser pequeno ou inexistente. Além disso, a morte do criador durante o prazo do fundo pode comprometer parte dos benefícios fiscais.

Continua após a publicidade

No caso da Nvidia, a disparada das ações durante a última década tornou a operação especialmente vantajosa.

Patrimônio familiar vai além de Jensen Huang

A fortuna ligada à Nvidia não está concentrada apenas em ações registradas diretamente em nome de Huang.

Documentos apresentados pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) mostram que o empresário e sua mulher controlam conjuntamente uma parcela expressiva de suas participações por meio de fundos familiares e empresas de investimento.

Em março de 2026, a participação atribuída a Huang pelas regras de divulgação da SEC correspondia a aproximadamente 870,6 milhões de ações, equivalentes a 3,58% do capital da Nvidia.

O número inclui ativos sobre os quais ele possui determinados direitos de voto ou administração, não necessariamente patrimônio de sua propriedade individual.

Lori Huang também ocupa uma posição importante na gestão dos bens familiares. Ela preside a fundação filantrópica criada pelo casal, que registrou cerca de US$ 9,2 bilhões em ativos no fim de 2024, segundo documentos fiscais examinados pela revista Fortune.

Os dois filhos do casal, Madison e Spencer Huang, trabalham na Nvidia. Madison atua na área de marketing de produtos, enquanto Spencer ocupa um cargo ligado ao desenvolvimento de produtos de robótica.

A documentação pública disponível não permite determinar como os mais de US$ 10,5 bilhões transferidos em março serão distribuídos individualmente entre os beneficiários.

Crise coloca fortuna sob pressão

A revelação da operação sucessória ocorre em um momento de turbulência para a Nvidia e para a família de seu fundador.

Huang deixou a presidência na semana passada após a divulgação de relacionamentos extraconjugais e o surgimento de suspeitas sobre possíveis conexões de uma das mulheres com a inteligência chinesa.

O conselho da companhia abriu uma investigação independente para apurar a conduta do executivo e determinar se informações confidenciais ou interesses de segurança nacional foram comprometidos. As suspeitas de espionagem não foram comprovadas publicamente.

A saída do empresário também provocou uma disputa sobre o futuro da fabricante de chips. Aliados de Huang, incluindo empresários do Vale do Silício, defendem seu retorno, mas o conselho não estaria considerando a recondução neste momento, segundo a CNBC.

A crise coincidiu com uma forte desvalorização das ações da Nvidia, pressionadas também por dúvidas dos investidores sobre o ritmo dos gastos mundiais em inteligência artificial.

A transferência realizada em março não elimina a exposição dos herdeiros a essas oscilações. Como o patrimônio permanece investido em ações da empresa, seu valor continua sujeito às variações da Bolsa.

A operação, porém, ilustra como a valorização extraordinária de empresas de tecnologia pode produzir ganhos não apenas para seus fundadores, mas também para as gerações seguintes, especialmente quando acompanhada de estruturas de planejamento sucessório.

No caso de Huang, uma estratégia iniciada em 2016 permitiu transferir bilhões de dólares de valorização patrimonial antes de uma das maiores crises de sua trajetória empresarial.