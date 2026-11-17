Jensen Huang, ex-presidente da Nvidia, afirmou nesta terça-feira (17) que estaria disposto a reassumir o comando da fabricante de chips, menos de uma semana depois de renunciar em meio a um escândalo envolvendo relações extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa.

Em sua primeira manifestação pública sobre a possibilidade de retorno, o executivo reconheceu ter cometido erros graves e disse que aceitará a decisão do conselho de administração da empresa.

“Se o conselho de administração decidir que meu retorno atende aos interesses dos nossos acionistas, funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, ficaria honrado em atender a esses pedidos e voltar à presidência”, afirmou Huang em comunicado divulgado nesta terça.

A declaração ocorre após uma mobilização de empresários, investidores e funcionários em defesa do executivo, que comandou a Nvidia por 33 anos e a transformou em uma das companhias mais valiosas do mundo.

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Uma petição pela sua recondução já ultrapassou 190 mil assinaturas. Entre os apoiadores estão Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, e Tim Sweeney, fundador da Epic Games.

Huang agradeceu as manifestações de apoio, mas também reconheceu a gravidade da crise.

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“Não correspondi aos padrões esperados de todos na Nvidia e cometi erros graves na minha vida pessoal”, declarou.

O executivo afirmou assumir integralmente a responsabilidade por suas atitudes e prometeu colaborar com a investigação independente conduzida pelo conselho.

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A apuração busca esclarecer se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira e se informações confidenciais da Nvidia ou interesses de segurança nacional dos Estados Unidos foram comprometidos.

As suspeitas surgiram após revelações sobre um relacionamento extraconjugal do executivo com Alice Huang, ligada a uma empresa de Singapura e apontada em reportagens como possível contato da inteligência chinesa.

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Não há comprovação pública de envolvimento dela em atividades de espionagem.

Apesar da campanha, o conselho da Nvidia não estaria considerando a volta do fundador neste momento, segundo informou a CNBC na segunda-feira (16), com base em uma pessoa familiarizada com as discussões internas.

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A prioridade dos conselheiros seria concluir a investigação e encontrar um sucessor definitivo.

Desde a renúncia de Huang, na quinta-feira (12), a empresa é comandada interinamente por Colette Kress, sua diretora financeira.

A Nvidia procura um novo presidente em meio a uma crise de governança e à pressão dos investidores sobre o futuro da companhia, principal fornecedora de processadores utilizados no desenvolvimento de inteligência artificial.

O momento é particularmente delicado porque a Nvidia divulga nesta terça-feira seus resultados trimestrais, os primeiros desde a saída de Huang.

O balanço será acompanhado de perto pelo mercado, que busca sinais sobre a demanda por chips de inteligência artificial e a capacidade da empresa de manter seu crescimento sem o executivo.

No comunicado, Huang também procurou reafirmar sua ligação com os Estados Unidos.

Ele lembrou que chegou ao país há 53 anos e classificou a obtenção da cidadania americana como um dos momentos mais importantes de sua vida.

A referência ocorre em meio ao debate sobre a segurança nacional e às restrições impostas por Washington à venda de semicondutores avançados para a China.

O empresário encerrou a manifestação com uma mensagem à família, afetada pelas revelações sobre sua vida pessoal.

“Eu amo vocês e passarei o resto da minha vida tentando ser digno do amor de vocês”, afirmou.

Embora tenha declarado publicamente seu desejo de retornar, Huang depende de uma decisão do conselho.

Diferentemente de outros fundadores de grandes empresas de tecnologia, ele não possui participação acionária suficiente para determinar sozinho os rumos da Nvidia.