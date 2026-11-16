Jensen Huang articula volta à Nvidia após renúncia e ganha apoio de Elon Musk

Menos de uma semana depois de deixar o comando da Nvidia em meio a um escândalo envolvendo relações extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa, Jensen Huang já discute a possibilidade de reassumir a presidência da companhia.

Segundo o jornal britânico Financial Times, aliados do executivo organizam uma campanha para convencer o conselho de administração a permitir seu retorno à fabricante de chips, avaliada em cerca de US$ 4 trilhões.

A mobilização ganhou força durante o fim de semana e reúne nomes influentes do setor de tecnologia, entre eles Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, e Tim Sweeney, presidente da Epic Games.

Ambos apoiam uma carta pública que pede a recondução de Huang ao cargo. A petição já reunia mais de 170 mil assinaturas nesta segunda-feira (16), incluindo milhares de funcionários da Nvidia.

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De acordo com o Times, Huang conversou com pessoas próximas sobre a possibilidade de voltar à empresa. Um de seus aliados afirmou que executivos do Vale do Silício estão organizando uma força-tarefa para pressionar o conselho e tentar obter apoio da Casa Branca.

A iniciativa teria o aval do ex-presidente.

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A ofensiva ocorre em um momento delicado para a Nvidia, principal fornecedora dos processadores utilizados no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

A companhia enfrenta uma crise de governança, investigações sobre suas relações comerciais na Ásia e dúvidas sobre a sucessão do executivo que a comandou desde sua fundação, em 1993.

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Huang renunciou na quinta-feira (12), após a divulgação de informações sobre relacionamentos extraconjugais, incluindo um com Alice Huang, executiva ligada à empresa Megaspeed, sediada em Singapura.

Autoridades americanas suspeitam que ela tenha vínculos com a inteligência chinesa, hipótese que não foi comprovada publicamente.

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O episódio ampliou o escrutínio sobre as vendas de chips avançados da Nvidia a empresas asiáticas que poderiam atuar como intermediárias para compradores chineses. Os Estados Unidos impõem restrições à exportação desses componentes para a China por considerá-los estratégicos para o desenvolvimento da inteligência artificial e de aplicações militares.

A crise também envolve relatos de um relacionamento de Huang com uma subordinada na Nvidia, levantando questionamentos sobre possíveis violações das regras internas da companhia.

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Uma investigação independente conduzida pelo conselho examina a conduta do ex-presidente e as circunstâncias que levaram à sua saída.

Investidores entram na disputa

Além do apoio de empresários do setor, Huang conta com a mobilização de investidores importantes da Nvidia.

Brad Gerstner, fundador da gestora Altimeter Capital, e Gavin Baker, da Atreides Management, enviaram uma carta ao conselho defendendo que todas as alternativas sejam consideradas, inclusive o retorno do ex-presidente.

Os investidores argumentam que a trajetória de Huang à frente da Nvidia e a incerteza provocada por sua saída justificam uma avaliação cuidadosa antes da escolha de um sucessor definitivo.

Sob sua liderança, a empresa deixou de ser conhecida principalmente pelas placas gráficas utilizadas em computadores e videogames para se transformar em peça central da expansão da inteligência artificial.

Seus processadores são utilizados por empresas como Microsoft, Amazon, Google e Meta na construção de centros de dados e no treinamento de modelos avançados de IA.

Essa posição estratégica ajuda a explicar a resistência de parte do setor à saída de Huang.

Para seus apoiadores, a experiência do executivo e sua influência sobre clientes, fornecedores e investidores seriam difíceis de substituir em um momento de forte competição tecnológica.

A campanha também ganhou adesão entre funcionários. Segundo a CBS News, mais de 8.800 pessoas que se identificaram como empregados da Nvidia haviam assinado a petição até a manhã desta segunda-feira.

Os vínculos informados pelos signatários, porém, não foram verificados de maneira independente.

Governo americano resiste ao retorno

A pressão do Vale do Silício encontra resistência em Washington.

No domingo (15), o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, defendeu uma ampla reformulação da liderança da Nvidia. Para ele, a empresa precisa reforçar seus mecanismos de controle sobre a comercialização de chips avançados, especialmente em operações que envolvem clientes asiáticos.

A preocupação do governo vai além da vida pessoal de Huang. O principal problema é determinar se a fabricante adotou procedimentos suficientes para impedir que tecnologias sujeitas a restrições americanas chegassem à China por meio de intermediários.

O embate coloca em lados opostos empresários que consideram Huang essencial para a competitividade da Nvidia e autoridades preocupadas com a segurança nacional dos Estados Unidos.

A decisão, entretanto, caberá ao conselho de administração da companhia.

Embora tenha sido um dos fundadores da Nvidia, Huang não possui participação acionária suficiente para controlar sozinho as decisões da empresa. Por isso, não pode impor sua recondução contra a vontade dos conselheiros.

Sucessão segue indefinida

Desde a renúncia, a Nvidia é comandada interinamente por Colette Kress, diretora financeira da companhia desde 2013.

A executiva assumiu a responsabilidade de preservar a estabilidade operacional e a confiança dos investidores enquanto o conselho procura um novo presidente.

A empresa informou oficialmente que pretende avaliar candidatos internos e externos. Segundo o Financial Times, René Haas, presidente da Arm, fabricante britânica de tecnologia para semicondutores, foi procurado como possível sucessor. O conselho, porém, afirmou que não havia iniciado um processo formal com candidatos.

O próximo teste para a nova administração será a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia, prevista para terça-feira (17). O balanço deverá oferecer aos investidores uma avaliação mais concreta sobre o desempenho da companhia em meio à crise.

A disputa pela presidência também ocorre depois de uma forte desvalorização das ações, pressionadas tanto pelas incertezas sobre a liderança quanto por preocupações mais amplas com os investimentos bilionários em inteligência artificial.

Para Huang, a mobilização de aliados representa uma tentativa de recuperar o comando da empresa que ajudou a transformar em uma das mais valiosas do mundo.

Para a Nvidia, a decisão envolve uma questão mais ampla: até que ponto o sucesso de um fundador pode justificar sua permanência no cargo diante de uma crise de governança e de segurança nacional.