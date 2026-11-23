A JBS concluiu um investimento de 150 milhões de dólares em uma joint venture com a Oman Food Capital para a produção de carne bovina, frango e cordeiro em Omã, no Oriente Médio. A companhia brasileira terá 80% de participação na operação, que reunirá duas unidades industriais no país e terá capacidade de produção estimada em 300 mil toneladas por ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19.

A iniciativa prevê a conclusão de uma fábrica integrada de aves da A’Namaa, na região de Ibri, no norte de Omã, e investimentos na unidade de processamento de carne bovina e cordeiro da Al Bashayer, em Thumrait, no sul do país. A operação deve processar diariamente cerca de mil bovinos, 5 mil cordeiros e 600 mil frangos.

A joint venture terá como objetivo abastecer o mercado local e transformar Omã em uma plataforma de exportação de produtos halal, alimentos produzidos conforme as regras islâmicas. O mercado global desse segmento reúne cerca de 2 bilhões de consumidores, segundo a companhia.

A parceria também prevê a geração de mais de 3 mil empregos diretos nos próximos cinco anos, ao longo da cadeia produtiva. A iniciativa está alinhada ao plano de desenvolvimento econômico de Omã, conhecido como Visão 2040, que busca fortalecer a segurança alimentar do país.

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A Oman Food Capital é o braço de investimentos em alimentos e agronegócio da Oman Investment Authority, fundo soberano do país. A empresa terá os 20% restantes da joint venture.

A operação faz parte da estratégia da JBS de diversificar sua atuação geográfica e o portfólio de proteínas, além de ampliar a presença em mercados consumidores estratégicos.