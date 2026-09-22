JBS inicia processo para deixar registro de companhia aberta no Brasil

A JBS informou nesta terça-feira, 22, que iniciou os procedimentos para cancelar voluntariamente seu registro de emissora de valores mobiliários na categoria A perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O pedido foi apresentado à autarquia após a companhia obter a anuência de todos os seus acionistas e demais titulares de valores mobiliários emitidos pela empresa.

O cancelamento do registro ainda depende da análise e aprovação da CVM, seguindo os procedimentos e prazos previstos na regulamentação. A companhia afirmou que manterá os acionistas e o mercado informados sobre o andamento do processo.

A medida é voluntária e foi formalizada com base na Resolução CVM 80, de 2022, que estabelece as regras para o registro e o cancelamento de emissores de valores mobiliários. A JBS não informou, no comunicado, os motivos para a decisão de deixar a listagem no Brasil. Com isso, a companhia terá a listagem de suas ações somente nos Estados Unidos.