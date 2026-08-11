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JBS tem prejuízo no 2° tri e reorganiza operações

Uma das fábricas será adptada na próxima década para preservar cerca de 400 empregos; entenda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h17 | Atualizado em 11 ago 2026, 11h31
JBS
A companhia comunicou o fechamento de duas instalações, uma na Pensilvânia e outra no Tennessee (JBS/Divulgação)
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JBS tem prejuízo no 2° tri e reorganiza operações Priorizar nos meus resultados Google

A JBS reportou prejuízo líquido de 102 milhões de dólares no segundo trimestre de 2026, ante lucro de 528 milhões de dólares no mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado na noite desta segunda-feira 10. No período, a companhia anunciou o encerramento da produção de duas fábricas nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, a empresa comentou que uma delas será readaptada para manter os 400 empregos da unidade.

De acordo com a companhia, o prejuízo foi impactado pelo pagamento de 172 milhões de dólares em juros e custos associados às ofertas de recompra de títulos de dívida e do CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio).

Além disso, a empresa desembolsou outros 133 milhões de dólares relacionados a acordos em processos antitruste e 81 milhões de dólares referentes ao cálculo final do ganho de compra vantajosa na aquisição da Mantiqueira Alimentos.

Desconsiderando esses efeitos, a JBS teria registrado lucro líquido ajustado de 218 milhões de dólares no segundo trimestre. No acumulado do primeiro semestre de 2026, a companhia teve lucro líquido de 118 milhões de dólares, queda de 88,5% em relação ao mesmo período de 2025.

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A receita líquida somou 45,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2026, alta de 12% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado, indicador que mede a geração operacional de caixa, ficou em 2,5 bilhões de dólares, queda de 21,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

O endividamento, medido pela alavancagem financeira, encerrou o segundo trimestre de 2026 em 3,1 vezes, ligeiramente acima da meta de longo prazo da companhia. Durante esse trimestre, a JBS anunciou o fechamento de duas fábricas nos EUA, mas consegui reverter a função de uma para preservar 400 empregos.

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JBS fecha duas fábricas nos EUA

A companhia comunicou o fechamento de duas instalações, uma na Pensilvânia e outra no Tennessee em junho. Segundo a JBS, a decisão faz parte de uma estratégia para fortalecer a eficiência e a competitividade das operações no longo prazo.

Ontem, a JBS anunciou planos para transformar sua unidade em Souderton, Pensilvânia, em uma operação dedicada à agregação de valor, preservando aproximadamente 400 empregos e apoiando o crescimento contínuo da empresa.

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As operações de abate e processamento de carne bovina na unidade serão encerradas em 14 de agosto de 2026. Após a transição, a JBS investirá mais de US$ 30 milhões na próxima década para modernizar e aprimorar as capacidades de agregação de valor e embalagem da unidade de Souderton.

A empresa espera que a conversão fortaleça ainda mais sua capacidade de fornecer produtos proteicos de alta qualidade e valor agregado a clientes em todo o Nordeste, mantendo ao mesmo tempo uma presença significativa de empregos no Condado de Montgomery.

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A decisão surge após ampla colaboração entre a JBS, o governador Josh Shapiro e sua administração, o Departamento de Agricultura da Pensilvânia, a BusinessPA, a liderança da UFCW, autoridades do Condado de Montgomery e representantes da comunidade local.

“Este resultado nos permite preservar 400 empregos bem remunerados, fortalecer nosso negócio de produtos prontos para uso e continuar atendendo clientes em um mercado consumidor chave”, disse Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA.

A solução reflete o que pode ser alcançado quando empresas, trabalhadores e governo trabalham juntos em prol de um objetivo comum.

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“Gostaríamos de agradecer ao governador Shapiro, à equipe da BusinessPA, ao secretário Redding e ao Departamento de Agricultura da Pensilvânia, à liderança da UFCW, às autoridades do Condado de Montgomery e aos líderes comunitários locais por sua parceria e comprometimento ao longo de todo esse processo”, disse Batista Filho.

A transição em Souderton reflete o foco da JBS em alinhar suas operações às necessidades em constante evolução dos clientes, ao mesmo tempo em que cria um caminho sustentável para o futuro da unidade e de seus funcionários.

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