JBS e VIVA fecham acordo para criar gigante de couros com controle dividido

A JBS fechou um acordo para combinar sua operação de couros com os negócios da VIVA, criando uma nova companhia que será controlada em partes iguais pelas duas empresas. A JBS VIVA reunirá ativos de produção, beneficiamento e comercialização de couros, além da fabricação e comercialização de insumos químicos usados no processamento do material. O acordo foi celebrado nesta terça-feira, 15, entre a JBS e a VIVA.

A operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes e, portanto, não há uma data garantida para sua conclusão. Após o fechamento, a JBS e a VIVA terão cada uma 50% das ações da JBS VIVA. Para formar a nova companhia, a JBS contribuirá com a totalidade das quotas da JBS Couros, empresa que concentrará os ativos da divisão de couros da companhia.

Antes da conclusão do negócio, as empresas farão reorganizações societárias para separar os ativos que ficarão fora da operação e concentrar na VIVA as ações da VIVA. A JBS, por sua vez, transferirá seus ativos de couros para a JBS Couros, que posteriormente será incorporada à estrutura da JBS VIVA.

Como será a gestão do negócio?

A nova empresa terá governança paritária. O Conselho de Administração terá até seis integrantes, sendo três indicados pela JBS e três pela VIVA.

A JBS indicará o presidente do conselho, que não terá voto de qualidade, e o diretor financeiro. A VIVA Holding ficará responsável pela indicação do diretor executivo e do diretor de operações.

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A combinação abrangerá os ativos ligados à produção de couros da JBS e de suas subsidiárias no exterior, além dos negócios da VIVA relacionados à produção de couros e à fabricação e comercialização de insumos químicos utilizados no processamento do material.

Alguns ativos, porém, ficarão fora da transação. É o caso das atividades e dos ativos de colágeno e gelatina das duas empresas. Também não entrarão na operação os ativos, estoques e atividades de couros da unidade da JBS em Cactus, no Texas, nos Estados Unidos.

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Ficarão de fora ainda os ativos da divisão de couros da JBS localizados na Alemanha, no Uruguai e no México, além dos ativos da VIVA que atualmente não são utilizados em sua operação de couros. Esses negócios serão segregados antes do fechamento e continuarão sob responsabilidade das respectivas empresas.

Contratos de fornecimento

O acordo prevê ainda contratos entre a JBS e a JBS VIVA para garantir o fornecimento de matérias-primas. A JBS fornecerá à nova companhia couro cru produzido por seus frigoríficos no Brasil.

Em sentido inverso, a JBS VIVA venderá à JBS o volume correspondente de aparas e raspas geradas durante o processamento desse couro. O material será destinado às operações da JBS na indústria de gelatina, colágeno e produtos relacionados.

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A conclusão da transação depende do cumprimento de condições precedentes consideradas comuns a operações desse tipo. Por isso, segundo as empresas, não há garantia sobre o momento em que a combinação dos negócios será efetivamente implementada.