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Economia

Japão eleva juro ao nível mais alto em 30 anos

País tenta conter a inflação e valorizar o iene no mercado global

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 08h52
Tóquio: Japão enfrenta grave queda demográfica
PREOCUPAÇÃO Japão: país tenta conter uma inflação persistente (Jackyenjoy photography/Getty Images)
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Japão eleva juro ao nível mais alto em 30 anos Priorizar nos meus resultados Google

O Banco Central do Japão (BoJ) elevou, nesta sexta-feira 18, a taxa básica de juro de 1% para 1,25% ao ano. Embora pareça bastante modesta, quando comparada com os atuais 13,75% em que se encontra a nossa taxa Selic, o movimento coloca a taxa japonesa no maior nível desde 1995. A decisão era amplamente esperada pelo mercado, em face das preocupações com a persistente inflação que afeta a economia japonesa. A medida também visa atenuar a desvalorização do iene ao tornar os títulos do país mais atrativos aos investidores internacionais.

O anúncio do BoJ fecha uma semana de revisão das taxas de juros por países importantes para a economia global. O caso mais notável coube ao Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. Na quarta-feira 16, o Fed aumentou em 0,25 ponto percentual a taxa americana, colocando-a na faixa de 3,75% a 4%. Trata-se da primeira alta desde 2023. No mesmo dia, o Banco Central do Brasil moveu-se na direção oposta e reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto para 13,75%.

Na agenda do dia, os investidores brasileiros continuarão a digerir o aumento do valor do Bolsa Família anunciado pelo presidente Lula em sua tentativa de aumentar as chances de se reeleger em outubro, enquanto monitoram a evolução da cotação do petróleo. Embora os contratos futuros operem com quedas expressivas neste início de sexta-feira, o barril do tipo Brent ainda permanece acima dos 100 dólares.

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