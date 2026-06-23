Japão eleva em até cinco vezes taxa de vistos após explosão do turismo estrangeiro

O governo do Japão anunciou um aumento expressivo nas taxas cobradas para emissão de vistos de entrada, em uma medida que reflete a pressão gerada pelo crescimento do turismo internacional e da população estrangeira residente. Será o primeiro reajuste dos valores em quase 50 anos.

O visto de entrada única passará de 3 mil ienes para 15 mil ienes, enquanto o visto de múltiplas entradas subirá de 6 mil para 30 mil ienes. Na cotação atual, os valores equivalem a cerca de R$ 480 e R$ 960, respectivamente.

Segundo autoridades japonesas, a mudança busca atualizar taxas que permaneceram praticamente inalteradas desde 1978, levando em conta a inflação acumulada, as oscilações cambiais e o aumento dos custos administrativos ligados ao processamento de vistos e ao controle migratório.

Turismo cresce após pandemia e impulsiona economia

O reajuste ocorre em um momento de forte expansão do turismo no Japão. O país recebeu mais de 42 milhões de visitantes estrangeiros em 2025, número recorde e cerca de 30% superior ao registrado em 2019, último ano antes da pandemia de covid-19.

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A recuperação foi impulsionada pela reabertura das fronteiras e pela desvalorização do iene, que tornou o Japão um destino relativamente mais barato para turistas dos Estados Unidos, Europa e outras partes da Ásia.

Nos últimos anos, cidades como Tóquio, Kyoto e Osaka enfrentaram problemas associados ao chamado “overtourism”, termo utilizado para descrever a pressão excessiva do turismo sobre infraestrutura urbana, transporte público e patrimônio histórico.

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Autoridades locais chegaram a adotar medidas para limitar o acesso de visitantes a determinadas áreas e controlar o fluxo em pontos turísticos mais congestionados.

Governo quer ampliar arrecadação ligada à imigração

Além do turismo, o Japão vive uma transformação gradual em sua política migratória. Tradicionalmente restritivo à entrada de estrangeiros, o país vem ampliando programas de vistos para trabalhadores diante da escassez de mão de obra provocada pelo envelhecimento da população.

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Dados do Ministério da Justiça japonês mostram que o número de estrangeiros residentes ultrapassou 4 milhões pela primeira vez, equivalente a pouco mais de 3% da população nacional.

Segundo o jornal Japan Times, o governo pretende direcionar parte da arrecadação adicional para cobrir despesas relacionadas ao processamento de documentos, fiscalização migratória e ampliação dos serviços públicos destinados à população estrangeira.

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Parlamento autorizou reajustes mais amplos

A elevação das taxas foi viabilizada por uma legislação aprovada recentemente pelo Parlamento japonês. A nova norma permite que o governo reajuste valores cobrados por serviços migratórios sem necessidade de aprovação legislativa adicional.

O texto autoriza aumentos de até 30 vezes sobre os valores atuais, embora o governo tenha optado inicialmente por um reajuste de cinco vezes para os vistos de turismo.

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Autoridades afirmam que os novos preços permanecem competitivos quando comparados aos cobrados por países da Europa, América do Norte e Oceania.

Especialistas não veem impacto relevante sobre demanda

Analistas do setor de turismo avaliam que o aumento dificilmente reduzirá de forma significativa o fluxo de visitantes. O custo do visto representa uma parcela pequena do orçamento total de uma viagem internacional ao Japão, especialmente para turistas que permanecem vários dias no país.

A expectativa do governo é que o número de visitantes continue crescendo nos próximos anos. O Japão estabeleceu como meta receber 60 milhões de turistas estrangeiros por ano até a próxima década, consolidando o turismo como um dos motores de sua economia.

O desafio, segundo especialistas, será equilibrar esse crescimento com a capacidade das cidades de absorver um volume cada vez maior de visitantes sem comprometer a qualidade de vida dos moradores e a preservação dos destinos turísticos.