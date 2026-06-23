Japão eleva em até cinco vezes taxa de vistos após explosão do turismo estrangeiro
Medida ocorre em meio a recorde de visitantes e aumento da população estrangeira residente no país
O governo do Japão anunciou um aumento expressivo nas taxas cobradas para emissão de vistos de entrada, em uma medida que reflete a pressão gerada pelo crescimento do turismo internacional e da população estrangeira residente. Será o primeiro reajuste dos valores em quase 50 anos.
O visto de entrada única passará de 3 mil ienes para 15 mil ienes, enquanto o visto de múltiplas entradas subirá de 6 mil para 30 mil ienes. Na cotação atual, os valores equivalem a cerca de R$ 480 e R$ 960, respectivamente.
Segundo autoridades japonesas, a mudança busca atualizar taxas que permaneceram praticamente inalteradas desde 1978, levando em conta a inflação acumulada, as oscilações cambiais e o aumento dos custos administrativos ligados ao processamento de vistos e ao controle migratório.
Turismo cresce após pandemia e impulsiona economia
O reajuste ocorre em um momento de forte expansão do turismo no Japão. O país recebeu mais de 42 milhões de visitantes estrangeiros em 2025, número recorde e cerca de 30% superior ao registrado em 2019, último ano antes da pandemia de covid-19.
A recuperação foi impulsionada pela reabertura das fronteiras e pela desvalorização do iene, que tornou o Japão um destino relativamente mais barato para turistas dos Estados Unidos, Europa e outras partes da Ásia.
Nos últimos anos, cidades como Tóquio, Kyoto e Osaka enfrentaram problemas associados ao chamado “overtourism”, termo utilizado para descrever a pressão excessiva do turismo sobre infraestrutura urbana, transporte público e patrimônio histórico.
Autoridades locais chegaram a adotar medidas para limitar o acesso de visitantes a determinadas áreas e controlar o fluxo em pontos turísticos mais congestionados.
Governo quer ampliar arrecadação ligada à imigração
Além do turismo, o Japão vive uma transformação gradual em sua política migratória. Tradicionalmente restritivo à entrada de estrangeiros, o país vem ampliando programas de vistos para trabalhadores diante da escassez de mão de obra provocada pelo envelhecimento da população.
Dados do Ministério da Justiça japonês mostram que o número de estrangeiros residentes ultrapassou 4 milhões pela primeira vez, equivalente a pouco mais de 3% da população nacional.
Segundo o jornal Japan Times, o governo pretende direcionar parte da arrecadação adicional para cobrir despesas relacionadas ao processamento de documentos, fiscalização migratória e ampliação dos serviços públicos destinados à população estrangeira.
Parlamento autorizou reajustes mais amplos
A elevação das taxas foi viabilizada por uma legislação aprovada recentemente pelo Parlamento japonês. A nova norma permite que o governo reajuste valores cobrados por serviços migratórios sem necessidade de aprovação legislativa adicional.
O texto autoriza aumentos de até 30 vezes sobre os valores atuais, embora o governo tenha optado inicialmente por um reajuste de cinco vezes para os vistos de turismo.
Autoridades afirmam que os novos preços permanecem competitivos quando comparados aos cobrados por países da Europa, América do Norte e Oceania.
Especialistas não veem impacto relevante sobre demanda
Analistas do setor de turismo avaliam que o aumento dificilmente reduzirá de forma significativa o fluxo de visitantes. O custo do visto representa uma parcela pequena do orçamento total de uma viagem internacional ao Japão, especialmente para turistas que permanecem vários dias no país.
A expectativa do governo é que o número de visitantes continue crescendo nos próximos anos. O Japão estabeleceu como meta receber 60 milhões de turistas estrangeiros por ano até a próxima década, consolidando o turismo como um dos motores de sua economia.
O desafio, segundo especialistas, será equilibrar esse crescimento com a capacidade das cidades de absorver um volume cada vez maior de visitantes sem comprometer a qualidade de vida dos moradores e a preservação dos destinos turísticos.