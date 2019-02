Japão anuncia intervenção no mercado cambial

O governo do Japão adotou uma nova intervenção no mercado cambial nesta segunda-feira para reduzir o valor do iene, que bateu um novo recorde na comparação com o dólar, o que representa uma ameaça para a recuperação do país.

O dólar disparou a quase 79 ienes, depois de ter sido negociado a 75,32 ienes, o menor nível desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Às 5h00 GMT (3H00 de Brasília), três horas e meia depois da intervenção, o valor da moeda americana era de 79,20 yenes.

Muitas empresas japonesas que operam no exterior aproveitavam a circunstância para repatriar fundos e convertê-los para ienes em condições mais vantajosas que nos últimos dias, enquanto o ministério das Finanças comprava dólares a 79,20 yenes para impedir a desvalorização da moeda americana.

O euro também estava em alta, 110,84 ienes, contra pouco mais de 107 ienes durante a manhã.

O iene está valorizado por ser considerado um “valor refúgio” em tempos de crise.

“Diante dos movimientos especulativos, ordenei uma intervenção”, anunciou o ministro das Finanças, Jun Azumi.

Azumi não anunciou a quantia de ienes vendida por Tóquio no mercado, mas o mercado acredita que superou a intervenção de 4 de agosto, quando o governo nipônico negociou 4,5 trilhões de ienes (mais de 40 bilhões de dólares), na ação unilateral mais importante até então no mercado de divisas.