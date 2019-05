‘Jamais esqueceremos Brumadinho’, diz novo presidente da Vale

A mineradora Vale elegeu Eduardo Bartolomeo como diretor-presidente da empresa. Bartolomeo foi eleito pelo Conselho de Administração, em reunião nesta segunda-feira 29, a partir de uma lista preparada pela empresa internacional de seleção de executivos, Spencer Stuart, em conformidade com a governança da companhia.

“Assumo o compromisso de liderar a Vale no momento mais desafiador da sua história. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir a segurança das pessoas e das operações da empresa. Jamais esqueceremos Brumadinho e não mediremos esforços para atenuar o sofrimento e reparar as perdas das comunidades impactadas”, disse Bartolomeo.

O novo diretor-presidente da mineradora é um executivo sênior com experiência de dez anos na Vale, tendo exercido a posição de diretor executivo de Logística, Operações Integradas de Bulk Commodities e como diretor executivo de Metais Básicos no Canadá. Foi também membro do Conselho de Administração e do Comitê Financeiro da Vale entre 2016 e 2017.

Bartolomeo trabalhou na Ambev entre 1994 e 2003, tendo exercido funções executivas, sendo a última como diretor de Operações. Possui também experiência como diretor-presidente e conselheiro em outras empresas.

