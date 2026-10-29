Itaú segue Bradesco e eleva taxa do financiamento imobiliário

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O Itaú Unibanco elevou a taxa mínima de juros para crédito imobiliário para 12,95% ao ano. A decisão, alinhada com o Bradesco, reflete as recentes oscilações nas curvas de juros futuros, que dispararam no mercado financeiro após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O banco busca preservar a sustentabilidade das operações.

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O Itaú Unibanco elevou a taxa mínima de juros para conceder crédito imobiliário, mostra nota enviada a VEJA Negócios nesta quinta-feira, 28. Segundo o banco, a taxa mínima de crédito imobiliário subiu para 12,95% ao ano, em função das recentes oscilações nas curvas de juros futuros.

De acordo com o banco a alta acontece após a disparada dos juros futuros no mercado financeiro. A curva de juros tem disparado no mercado na última semana após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O contrato futuro de DI (Depósitos Interfinanceiros) com vencimento em janeiro de 2037 subiu 2,65 pontos percentuais entre a sexta-feira pré-eleição, 23 de outubro, e o fechamento da última segunda-feira, 26. Com isso, a taxa passou de 12,65% para 15,30% ao ano. Nesta quinta-feira, a taxa operava por volta de 15,19%.

“Como o financiamento imobiliário depende de recursos captados no mercado, seus custos estão sujeitos a essas variações. O ajuste busca refletir as condições atuais de captação e preservar a sustentabilidade das operações”, diz o banco.

O banco reafirma seu compromisso com a oferta de taxas competitivas e condições de financiamento atrativas e adequadas às necessidades dos clientes. Esclarece, ainda, que as taxas praticadas variam conforme o perfil e o relacionamento de cada cliente com a instituição.

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A medida do Itaú foi em linha com a do Bradesco, que ontem também anunciou alta de juros em suas taxas de financiamento imobiliário. Veja detalhes nesta reportagem.