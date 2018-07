Itaú recruta 1.270 estagiários e também gerentes em todo o país

O Itaú abriu inscrições para mais de 1.270 vagas de estágio. Estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis e economia podem candidatar-se ao programa Rede de Agências. Os selecionados atuarão no atendimento ao cliente.

Para participar do programa, os estudantes precisam estar cursando a partir do segundo ano da graduação – o Itaú também exige que os alunos estudem no horário noturno. A empresa oferece treinamentos técnicos, comportamentais e funcionais e um plano de desenvolvimento pessoal.

Estudantes de todo o país podem candidatar-se. O programa tem duração de 12 meses. Após seis meses, os estagiários podem ser efetivados na área.

Segundo a empresa, os candidatos ideais são aqueles profissionais dinâmicos, comunicativos, curiosos, antenados e interessados em crescer dentro da organização.

Não é necessário possuir experiência prévia para candidatar-se. As inscrições podem ser realizadas neste link.

Gerentes

O banco também abriu inscrições para o cargo de gerente regional operacional. O profissional é responsável por liderar gestores da área operacional e gerenciar toda a operação da rede de agências.

Para candidatar-se, é necessário graduação completa com pós-graduação, além de experiência com gestão de líderes à distância e vivência com a área comercial e operacional.

Os interessados podem inscrever-se neste link. Entre os pré-requisitos, o Itaú pede que os candidatos tenham disponibilidade total para viagens e mudanças de cidade.

A remuneração média para o cargo é de 7.628 reais, de acordo com o site Love Mondays, especializado em carreiras e salários.