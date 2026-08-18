Itaú recebe aprovação preliminar para criar banco nos Estados Unidos

O Itaú Unibanco recebeu do Office of the Comptroller of the Currency (OCC), órgão responsável pela supervisão de bancos nos Estados Unidos, uma aprovação preliminar condicionada para constituir um banco com licença nacional no país. A informação foi publicada em comunicado enviado ao mercado na noite desta segunda-feira, 17.

A instituição será nomeada como Itaú Bank. A autorização representa uma etapa importante no processo de criação da nova instituição, mas ainda não permite o início das operações.

O Itaú Bank terá de cumprir condições regulatórias e operacionais e obter aval de outras autoridades americanas, incluindo o Federal Reserve Board e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Segundo o Itaú, a criação do banco faz parte da estratégia de ampliar a capacidade de atendimento a clientes nos Estados Unidos, com uma oferta mais abrangente de produtos e serviços financeiros.

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O conglomerado Itaú Unibanco já mantém operações no mercado americano e oferece produtos e serviços financeiros no país desde 1979.

A instituição informou que continuará conduzindo as etapas necessárias para concluir o processo regulatório e que comunicará ao mercado novos avanços relacionados à constituição do Itaú Bank.