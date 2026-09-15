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Itaú fortalece operações de banco de atacado na Europa com consolidação em Luxemburgo

O banco atende cerca de 350 empresas europeias e mais de 50 contas globais de renda variável e renda fixa

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 14h32
Agência do Itaú: a forte atuação no segmento de alta renda será um trunfo do banco, segundo os analistas
O Itaú atua na Europa há 30 anos, atendendo empresas multinacionais e investidores financeiros (./Divulgação)
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Itaú fortalece operações de banco de atacado na Europa com consolidação em Luxemburgo Priorizar nos meus resultados Google

O Itaú Unibanco anuncia a consolidação de suas operações de banco corporativo e de investimento na Europa, em Luxemburgo. A operação integra as atividades de Corporate and Investment Banking e Global Markets do Itaú na região sob uma única estrutura bancária. A informação foi divulgada em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, 15.

Atualmente, o banco atende cerca de 350 empresas europeias e mais de 50 contas globais de renda variável e renda fixa. Segundo a companhia, essa evolução permitirá simplificar a estrutura europeia do Grupo, agilizar a governança e melhorar a eficiência, mantendo a cobertura de clientes em toda a região.

“A integração de nossas atividades em Luxemburgo representa um passo importante na evolução da nossa atuação na Europa”, afirmou Thomas Campion, CEO do Itaú Europe.

“Esse movimento estratégico reforça nossa ambição de construir uma operação bancária de referência na conexão entre Europa e América do Sul. A nova estrutura nos permitirá aproveitar de forma mais eficaz o amplo conhecimento e a experiência do Itaú, aprofundar o relacionamento com os clientes e oferecer uma experiência mais integrada e fluida entre nossos negócios.”

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O Itaú Europe está em operação desde 1º de junho de 2026, após a obtenção da licença bancária e a conclusão da fusão com a antiga operação do Itaú em Portugal. A instituição é supervisionada pela Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) e pelo Banco Central Europeu (BCE).

A estrutura prevista reunirá no Itaú Europe as operações bancárias de Portugal e do Reino Unido, além dos atuais negócios de gestão patrimonial (wealth management) no Hemisfério Norte. O movimento acompanha a evolução das exigências regulatórias europeias, incluindo a implementação da CRD VI, prevista para janeiro de 2027.

A operação europeia oferece soluções de banco corporativo e de investimento, como crédito corporativo, financiamento ao comércio exterior e assessoria financeira. A partir da presença do Itaú na América do Sul, a estrutura também pode apoiar subsidiárias e operações de clientes europeus na América Latina.

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Além disso, a operação atenderá a base de investidores institucionais do Itaú na União Europeia, com uma oferta de soluções em renda variável, renda fixa e derivativos.

“Luxemburgo oferece um ambiente regulatório sólido e ocupa uma posição relevante no sistema financeiro europeu, o que nos permite ampliar a operação, expandir nossos serviços e oferecer uma estrutura cada vez mais completa aos clientes”, acrescentou Thomas Campion.

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O Itaú atua na Europa há 30 anos, atendendo empresas multinacionais e investidores financeiros e institucionais globais com conexões com a América do Sul.

A reorganização dará suporte à continuidade do crescimento do banco na região e à ambição de se consolidar como parceiro bancário preferencial de empresas europeias e investidores financeiros e institucionais envolvidos em operações relacionadas à América Latina, além de fortalecer sua atuação como assessor global de investimentos para clientes de Private Banking.

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