Itaú fecha parceria com OLX para financiamento de carros

O Itaú anunciou nesta quinta-feira uma parceria com a OLX para financiar a compra de carros. O banco desenvolveu uma ferramenta que permite simular o financiamento e realizar a análise de crédito. Essas etapas podem ser feitas agora no site do Itaú ou no aplicativo da OLX.

Antes, o interessado em comprar um carro usado na OLX e que precisasse de crédito teria de levar documentos para a solicitar pessoalmente o empréstimo no banco. Agora, a aprovação de crédito passa a ser digital. Ao fim do processo, o cliente recebe um voucher para formalização da compra e retirada do veículo.

Para utilizar a ferramenta, é necessário que o carro escolhido tenha menos de nove anos de uso. Somente clientes do banco podem usar o novo serviço.

De acordo com o Itaú, as taxas de juros serão personalizadas conforme o perfil de cada cliente.

A carteira de crédito do banco para financiamento de veículos para pessoa física atingiu de 14,3 bilhões de reais. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pela instituição financeira. Ainda assim, o saldo é quatro vezes menor do que o disponibilizado em 2010. A diminuição na concessão de empréstimo é uma estratégia adotada pelo banco para ofertar mais crédito em carteiras de pouco risco e controlar a inadimplência.

Segundo o diretor do Itaú Unibanco, Rodnei Bernardino de Souza, os bancos trocaram o “apetite de crédito” pelo risco de inadimplência a partir de 2011 e 2012. “De lá para cá todo mundo fez a lição de casa porque tínhamos algumas grandes deficiências. A inadimplência era muita alta em virtude do plano sem entrada, 100% financiado e parcelamento em 70 ou 80 meses”, disse. “Hoje, não temos mais esse tipo de operação no mercado, é muito difícil ver um plano sem entrada e com mais de 48 parcelas”.

Ainda segundo ele, o Itaú promoveu uma correção no perfil de clientes, perfil de garantia do ano de veículo e na logística. “Definimos para quem queremos operar, a idade do carro. Em caso de inadimplência, a garantia ainda tenha valor e corrigimos o perfil de lojistas trabalhando em nosso portfólio”.

O novo serviço do Itaú surge após alta nos financiamentos de veículos, que cresceu 30,2% no primeiro bimestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef). A alta contribuiu para o aumento nas vendas de veículos no início deste ano, que registraram expansão de 15% no primeiro trimestre.