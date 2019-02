Itaú está interessado em comprar unidade do RBS, diz jornal

O Itaú Unibanco considera fazer uma oferta pelo Citizens, a unidade americana do Royal Bank of Scotland (RBS), segundo o jornal Sunday Times. A reportagem afirma que o banco brasileiro mira negócios nos Estados Unidos para aumentar seu perfil internacional.

Segundo o jornal, o Itaú ainda não fez propostas ao RBS, e outras instituições podem entrar na negociação: o Canada’s Toronto-Dominion Bank (TD), o Bank of America Corp. (BAC)’s Merrill Lynch unit e o JPMorgan Chase & Co.

O banco escocês pretende usar o dinheiro da venda para readquirir a fatia tomada pelo governo britânico em 2008, em operação de socorro. No auge da crise financeira, cerca de 82% das ações do RBS foram parar nas mãos do governo. O jornal diz também que a unidade americana pode render até 10 bilhões de libras (15,60 bilhões de dólares) ao RBS.

Na sexta-feira, o presidente do RBS, Stephen Hester, disse que a unidade americana é o carro-chefe do banco e que ela está crescendo de forma estável.