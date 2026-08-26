Itaú e Nubank lideram ranking de marcas brasileiras mais valiosas; veja top 10

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As 50 marcas brasileiras mais valiosas alcançam 101,1 bilhões de dólares em 2026, um crescimento de 22% em dois anos, segundo o ranking Kantar BrandZ. O Itaú lidera, seguido pelo Nubank, e o setor financeiro se destaca com a digitalização. A análise revela como diferenciação e conexão com o consumidor impulsionam o valor.

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As 50 marcas brasileiras mais valiosas somam 101,1 bilhões de dólares em valor de marca em 2026, segundo o ranking Kantar BrandZ. O montante representa um crescimento de 22% em dois anos e mostra o avanço da força das principais marcas do país em diferentes setores da economia.

O indicador não corresponde ao faturamento ou ao valor de mercado das companhias. A metodologia estima quanto do valor de um negócio está associado à força da marca e à sua capacidade de influenciar a decisão de compra dos consumidores. O Itaú manteve a liderança do ranking, com valor de marca estimado em 13,2 bilhões de dólares, seguido pelo Nubank, avaliado em 12 bilhões de dólares. Claro, Brahma e Vivo completam o Top 5. Na sequência aparecem Bradesco (5,1 bilhões de dólares), Skol (5 bilhões de dólares), Petrobras/BR (3,6 bilhões de dólares), Localiza (3,2 bilhões de dólares) e Antarctica (2,5 bilhões de dólares).

A lista também ganhou seis estreantes em 2026, entre eles o iFood, que ocupa a 11ª posição. Smart Fit, Inter, Stone, Mateus e Vivara são os outros novos nomes entre as 50 marcas mais valiosas.

Os serviços financeiros aparecem como um dos principais destaques do ranking de 2026. Além de concentrarem algumas das maiores valorizações desde 2024, a categoria ganhou novos representantes no Top 50. Para a Kantar, o movimento acompanha mudanças no mercado brasileiro, como a digitalização dos bancos, a chegada de novos concorrentes digitais e a ampliação do acesso aos serviços financeiros.

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Entre as marcas que já apareciam nas edições anteriores do levantamento, 59% aumentaram seu valor de marca desde 2024. Dezoito registraram crescimento de dois ou três dígitos. Telecomunicações, energia e alimentos e bebidas também estão entre os setores que apresentaram avanços. “Uma marca ganha força quando consegue ocupar um espaço claro na vida das pessoas. Isso pode acontecer porque facilita uma tarefa, resolve uma necessidade ou cria identificação emocional. Quando essa relação vem acompanhada de um diferencial reconhecido pelo consumidor, a marca aumenta sua capacidade de ser escolhida e de gerar valor para o negócio”, afirma Martin Cena, CEO da Kantar no Brasil.

O levantamento aponta que a força das marcas não depende apenas de reconhecimento. A capacidade de ser relevante para o consumidor, apresentar diferenciais e estar presente no momento da escolha também influencia o valor atribuído à marca.

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Para os próximos anos, a Kantar identifica três caminhos para as empresas ampliarem seu valor: aumentar a diferenciação, ganhar impulso e encontrar novos espaços de crescimento. Isso pode ocorrer por meio de novos mercados, necessidades dos consumidores, ocasiões de consumo ou novas aplicações para produtos e serviços existentes. A consistência também aparece como fator importante. Uma análise global do BrandZ mostra que marcas que mantêm percepções mais consistentes ao longo do tempo e entre mercados alcançaram vantagem de crescimento de 111% sobre aquelas com menor consistência.