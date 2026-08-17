Itaú BBA põe 11 empresas fora da Bolsa diante de investidores

O Itaú BBA vai reunir 11 companhias brasileiras não listadas com investidores na quarta edição de sua Conferência de Empresas Não Listadas. O encontro abre uma vitrine para negócios privados justamente em um momento em que empresas fora da Bolsa buscam aproximação com capital institucional para financiar novos ciclos de crescimento.

Participarão companhias de tecnologia, mercado imobiliário, infraestrutura, saneamento, educação, energia, óleo e gás, logística, mobilidade urbana, gestão ambiental e serviços. Durante o evento, elas apresentarão estratégias de crescimento e perspectivas para seus mercados. O encontro segue o modelo das conferências internacionais promovidas pelo BBA em Nova York e Londres.