Itaú anuncia redução em taxas de juros após corte da Selic

Logo após o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) cortar em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, a Selic, o Itaú anunciou, nesta quarta-feira, 18, que irá repassar a redução a seus clientes.

Em nota, o banco afirmou que para clientes pessoa física, a redução com repasse integral será no empréstimo pessoal e, para pessoa jurídica, no capital de giro. “Os valores, que passam a valer a partir de sexta-feira (20), variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco”.

O banco também anunciou que irá reduzir a taxa mínima para linha de crédito imobiliário. A partir de segunda-feira, a taxa partirá de 8,1% mais taxa referencial (TR) contra os atuais 8,3% mais TR. O banco, no entanto, ainda não anunciou se irá aderir ao financiamento com base na inflação. Em agosto, a Caixa lançou uma linha de juros baseada no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais taxa pré-fixada.

Corte

O Copom anunciou nesta quarta que a Selic foi reduzida para 5,5% ao ano. Segundo o comitê, o corte foi feito pois o cenário da inflação está estabilizado e houve avanço de reformas. A entidade sinalizou ainda que pode fazer mais cortes até o fim do ano, a depender dos índices de retomada da economia brasileira. A taxa de 5,5% é o menor patamar da história para a Selic.