Itaú anuncia programa de demissão voluntária; adesão começa em agosto

O Itaú Unibanco anunciou o lançamento de um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) para todas as empresas controladas pela companhia. Em comunicado ao mercado, divulgado na segunda-feira, a empresa disse o procedimento deve adequar as estruturas da empresa à realidade do mercado. A adesão vai entre os dias 1º e 31 de agosto.

“Esse programa tem o objetivo de dar a oportunidade de uma transição de carreira segura para quem tem interesse em deixar a empresa e para adequar suas estruturas à realidade do mercado, beneficiando colaboradores que se enquadram em alguns pré-requisitos”, disse o banco. Entre os requisitos, segundo um comunicado da empresa a seus funcionários, estão ter idade igual ou superior a 55 anos, ter ficado afastado decorrente a auxílios, além de uma lista de cargos e programas de contratação.

Segundo o banco, 6.900 funcionários são elegíveis ao PDV. Em junho deste ano, o Itaú informou empregar 98.446 funcionários, sendo 85.161 no Brasil.

Os funcionários que aderirem ao plano terão escolha de dois tipos de indenização: A primeira prevê o pagamento de meio salário para cada ano trabalhado na empresa, sem ultrapassar o limite de 6 salários, mais a manutenção do plano de saúde por 5 anos. A outra opção sobe o limite do bônus de meio salário por ano para dez salários, mas limita a manutenção do plano de saúde por dois anos.

Segundo o banco, ambos os pacotes contemplam, além do bônus, as verbas rescisórias e participação nos lucros. O Itaú informou ainda que o PDV “não afetará a qualidade e a disponibilidade de seus serviços aos seus clientes”.

Mais demissões

Também na segunda-feira, o Banco do Brasil anunciou que fará programa de demissão voluntária e que fechará agências. A adesão poderá ser feita a partir de amanhã até 14 de agosto. Além da verba rescisória, haverá uma indenização vinculada ao tempo de trabalho na instituição, de até 9,8 salários. O banco também ressarcirá o plano de saúde dos funcionários e dependentes econômicos pelo período de um ano.