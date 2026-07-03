Itaú anuncia fim de cartão de crédito em parceria com a Samsung

O Itaú encerrará a parceria com a Samsung na emissão do cartão de crédito desenvolvido em conjunto pelas duas empresas. A mudança passa a valer em 1º de agosto, quando o produto deixará de levar a marca da fabricante sul-coreana e será substituído por um cartão Itaú Platinum.

Clientes começaram a ser informados sobre a alteração por meio de um comunicado enviado pelo banco na quinta-feira, 2. De acordo com a mensagem, o cartão permanecerá ativo após a mudança de identidade visual.

Lançado em fevereiro de 2021 com bandeira Visa, o Samsung Itaucard foi criado para incentivar a compra de produtos da fabricante no Brasil. Entre os principais atrativos estavam o parcelamento de smartphones e outros eletrônicos da marca em até 24 vezes sem juros, além de benefícios como garantia estendida e vouchers de desconto.

O cartão também foi disponibilizado com integração ao ecossistema de pagamentos da Samsung, atualmente chamado Samsung Wallet, e oferecia recursos como pagamento por aproximação e cartões virtuais. Inicialmente, o produto contava com um aplicativo próprio para gerenciamento, mas essa funcionalidade foi posteriormente incorporada ao aplicativo do Itaú.

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Futuro da parceria

Apesar do fim do cartão, a parceria entre o Itaú e a Samsung vai continuar de outra maneira. Todos os clientes do banco passaram a contar com acesso a todo o portfólio de produtos Samsung por meio da loja exclusiva “Samsung no Itaú”, disponível no aplicativo do banco, com condições diferenciadas de pagamento, incluindo parcelamento de parte do portfólio em até 21 vezes sem juros. O Itaú não informou, porém, quando o acesso à loja virtual será disponibilizado.

Leia abaixo a nota enviada pelo Itaú a VEJA:

A Samsung e o Itaú Unibanco mantêm uma parceria sólida e em constante evolução, construída ao longo dos últimos anos com o objetivo de ampliar benefícios, serviços e facilidades para seus clientes.

Como parte dessa evolução, os clientes Itaú passaram a contar com acesso a todo o portfólio de produtos Samsung por meio da loja exclusiva “Samsung no Itaú”, disponível no Itaú Shop, com condições diferenciadas de pagamento, incluindo parcelamento em até 21 vezes sem juros. Além disso, o programa “Sempre de Samsung” permite a aquisição dos smartphones Galaxy mais recentes com o pagamento de até 60% do valor do dispositivo, também em até 21 parcelas sem juros, oferecendo flexibilidade ao cliente ao final do contrato para decidir entre permanecer com o aparelho ou realizar a troca por um novo modelo.

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Com a integração da Samsung ao ecossistema digital do Itaú, os benefícios da parceria passaram a estar disponíveis para uma base muito mais ampla de clientes. Desta forma, vantagens que antes estavam concentradas em um produto específico passaram a ser acessadas por milhões de clientes por meio de diferentes soluções e canais do Itaú, ampliando o alcance da parceria e a conveniência para os consumidores.

Diante deste cenário, das soluções já disponibilizadas aos clientes e considerando, de forma conjunta, as próximas etapas que estão em fase de planejamento, Itaú e Samsung decidiram descontinuar a operação do cartão Samsung Itaucard Visa. A partir de 01 de agosto de 2026, o Cartão Samsung Itaú passará a ser um Cartão Itaú Platinum, que segue com os mesmos benefícios e condições oferecidas na loja Samsung no Itaú Shop e no programa “Sempre de Samsung”. A parceria atingiu patamares robustos e novidades relacionadas a evolução dessa cooperação podem ser anunciadas ao longo de 2026.

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