Itaú altera regras dos cartões Mastercard e Visa Uniclass; veja o que mudou

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O Itaú Unibanco inova nos cartões Mastercard Black e Visa Infinite Uniclass! Descubra as novas regras para acumular até 2,5 pontos por dólar, ampliação do acesso a salas VIP e critérios mais flexíveis para isenção de anuidade. Saiba como otimizar seus benefícios e ter uma experiência exclusiva no Itaú.

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O Itaú Unibanco anunciou mudanças nos cartões Mastercard Black e Visa Infinite da categoria Uniclass. As alterações incluem novas regras para acúmulo de pontos, ampliação do benefício de acesso a salas VIP e critérios mais flexíveis para isenção da anuidade. As novidades foram divulgadas pelo banco em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 29.

Segundo o Itaú, clientes que gastarem a partir de 4 mil reais por fatura poderão acumular até 2,5 pontos por dólar gasto e terão direito a quatro acessos anuais a salas VIP. Para quem não atingir esse volume de gastos, a pontuação também foi ampliada e passa a partir de 2 pontos por dólar, desde que o cliente cumpra as condições previstas pelo banco.

Além das mudanças na pontuação e no acesso às salas VIP, o Itaú ampliou as possibilidades de isenção da anuidade por meio do programa de relacionamento Minhas Vantagens. A gratuidade poderá ser obtida a partir do nível 4 do programa, com 50 mil reais em investimentos no banco ou gastos mensais de 8 mil reais na fatura do cartão.

Segundo Beatriz Couto, diretora do Itaú Uniclass, os clientes valorizam os benefícios obtidos por meio do relacionamento com o banco, seja para acumular pontos, acessar salas VIP ou aproveitar vantagens no dia a dia.

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“Nosso objetivo é evoluir continuamente essa proposta, ampliando o acesso a vantagens relevantes e construindo uma experiência cada vez mais completa para quem escolhe estar no Itaú Uniclass”, afirma a executiva.

Os clientes que já possuem cartões Uniclass poderão aderir à nova proposta por meio da contratação, da troca de plano ou da migração de produto, conforme os critérios de elegibilidade. A implementação será feita de forma gradual e deverá alcançar toda a base de clientes até o fim de 2026.

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As mudanças se somam aos benefícios já oferecidos pelo programa Minhas Vantagens e fazem parte da estratégia do Itaú de fortalecer o relacionamento com os clientes de alta renda, ampliando a oferta de benefícios e experiências associadas aos cartões premium.