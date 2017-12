Itaú abre inscrições de processo seletivo para deficientes

O Itaú abriu vagas para que pessoas portadoras de deficiência possam trabalhar na área comercial de uma das empresas do grupo – a Rede, que atua no mercado de meios eletrônicos de pagamento. As inscrições podem ser feitas neste link até o dia 22 de dezembro.

Para participar da seleção, é necessário cursar ou ter concluído nível superior em qualquer área. São aceitos candidatos com qualquer tipo de deficiência. O Itaú também pede que os interessados tenham boa comunicação, senso crítico, visão analítica e gosto pela área comercial.

O processo seletivo será dividido em quatro etapas: inscrições, triagem de currículos, entrevistas e dinâmicas e admissão. Durante a terceira fase, na dinâmica em grupo, os candidatos devem fazer uma apresentação sobre um vídeo que mostra um estudo de caso (case) em vendas. Na sequência, eles passam por uma entrevista individual com gestores e já sabem se conseguiram ou não a vaga.

A empresa não informou o valor do salário, nem o número de vagas. Mas disse que os contratados terão participação nos lucros, vale-refeição, vale-alimentação, assistência média e odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida e benefícios pela parceria do banco com estabelecimentos comerciais.

Os contratados iniciarão as atividades em janeiro de 2018 no cargo de executivo digital, que atua no atendimento da área comercial.