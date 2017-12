Itaú abre estágio de férias para quem estuda no exterior

O Itaú abriu inscrições nesta quinta-feira para seu programa de estágio de férias no exterior. O processo seletivo vai recrutar universitários brasileiros que estudem nos Estados Unidos e na Europa para trabalharem na sede do banco em São Paulo.

É possível candidatar-se até o dia 20 de dezembro no site do banco. O estágio tem duração de dois a três meses, com início em maio de 2018 – período correspondente às férias das principais universidades estrangeiras.

O processo seletivo se encerrará em janeiro de 2018 e as etapas vão contar com suporte de ferramentas online. Para se inscrever, os universitários precisam estudar humanas ou exatas, ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias e arcar com as despesas de deslocamento para o Brasil e do retorno ao país onde estuda.

Segundo o Itaú, a ideia do programa é estimular o estudante brasileiro a vivenciar o mercado de trabalho local. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio e auxílio-moradia (para aqueles que residem originalmente fora da Grande São Paulo).

Procurado, o Itaú não informou o valor da bolsa-auxílio, mas afirmou que é um montante competitivo em relação ao valor oferecido no mercado. A empresa também não divulgou o número de vagas.