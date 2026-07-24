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Itamaraty avalia que novas tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros serão cumulativas

Governo brasileiro entende que sobretaxas poderão ser somadas às tarifas já existentes e reafirma que não há justificativa para a medida adotada por Washington

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 09h30 | Atualizado em 24 jul 2026, 15h13
Palácio do Itamaraty, em Brasília
Palácio do Itamaraty, em Brasília (Evaristo Sá/AFP)
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O governo brasileiro avalia que as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros serão cumulativas, ou seja, serão aplicadas além das alíquotas que já incidem sobre as exportações nacionais. A interpretação é do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), que acompanha a implementação das medidas comerciais adotadas por Washington.

Na prática, a leitura do governo é que os produtos afetados não terão as tarifas anteriores substituídas, mas sim acrescidas de uma nova cobrança, o que pode elevar significativamente o custo de entrada de mercadorias brasileiras no mercado americano.

Em pronunciamento realizado no último dia 16, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a defender a posição do governo brasileiro e afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos não possuem fundamento comercial. “As investigações da Seção 301 são procedimentos unilaterais do governo dos Estados Unidos e não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros”, declarou.

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O chanceler também ressaltou que o Brasil mantém diálogo com as autoridades americanas desde antes do anúncio do primeiro pacote tarifário. Segundo Vieira, desde março de 2025 foram realizadas mais de 30 reuniões presenciais, virtuais e por telefone entre representantes dos dois governos, incluindo encontros em nível presidencial, ministerial e técnico.

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Apesar das negociações, integrantes do Itamaraty avaliam que as conversas tiveram alcance limitado e serviram principalmente para acompanhar a implementação das medidas e esclarecer seus impactos. A percepção do governo é que os Estados Unidos seguiram um cronograma previamente definido, reduzindo as chances de alterações de última hora.

As novas tarifas fazem parte da política comercial adotada pelo governo americano, que tem ampliado barreiras às importações de diversos países. No caso brasileiro, setores exportadores acompanham com preocupação os possíveis impactos sobre a competitividade dos produtos nacionais no mercado dos Estados Unidos.

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O governo brasileiro segue em diálogo com autoridades americanas para avaliar alternativas diplomáticas e comerciais, ao mesmo tempo em que analisa os efeitos das medidas sobre diferentes segmentos da economia. Caso a interpretação do Itamaraty sobre a cumulatividade das tarifas seja confirmada, especialistas avaliam que o aumento da carga tributária poderá elevar os custos para exportadores brasileiros e reduzir a competitividade de alguns produtos no mercado norte-americano.

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