Itália e França querem que a Grécia permaneça na Zona Euro (Monti)

O presidente francês, François Hollande, e o primeiro-ministro italiano, Mario Monti, reconheceram nesta quinta-feira, em Roma, que desejam que a Grécia permaneça na Zona Euro.

“A três dias das eleições na Grécia, desejo confirmar o desejo de que Atenas permaneça no euro e respeite seus compromissos, o que falamos com o presidente Hollande”, declarou Monti ao término de uma reunião de mais de duas horas com o recém-eleito presidente socialista francês.

Os dois dirigentes falaram dos meios para incrementar o crescimento econômico e frear assim a crise da Zona Euro, que ameaça de novo diretamente a Itália.

“Constatamos uma forte coincidência de visões sobre a crise do euro”, assegurou Monti, que reconheceu que “não foi pouco o que se fez, mas ainda não é suficiente para proteger o euro das turbulências do mercado”.

“É preciso atuar para reforçar os pontos frágeis do sistema”, acrescentou.

O chefe de governo italiano também assegurou que foi analisada a possibilidade de se lançar uma “emissão conjunta de títulos”, os chamados eurobônus.

A visita do recém-eleito presidente francês acontece antes de uma minicúpula prevista em Roma, em 22 de junho, entre Hollande, Monti, a chanceler alemã Angela Merkel e o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy.

Essa minicúpula dos dirigentes das quatro principais economias da Zona Euro será realizada uma semana antes da cúpula semestral da União Europeia, prevista em Bruxelas nos dias 28 e 29 de junho.