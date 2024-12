‘Isso é jogar contra o país’, diz Tebet sobre reprovação do governo pelo mercado

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o mercado joga contra o Brasil ao reprovar o governo Lula. Recente pesquisa divulgada pela Quaest mostrou que 90% dos gestores, economistas, analistas e operadores de fundos de investimento classificam o governo como ruim. O índice de reprovação anterior, medido em março, era de 64%.

“Eu não posso acreditar que, em uma terra que se plantando tudo dá, tendo os maiores mananciais de água doce do mundo, com investimentos públicos e privados andando no Brasil, estando com a menor taxa de desemprego da história e a maior taxa de ocupação, tendo tirado 3 milhões de pessoas da extrema pobreza, o tal do mercado avalie em 90% o seu governo como ruim. Isso não é imparcialidade. Isso é jogar contra o país”, disse Simone Tebet, durante a inauguração da maior fábrica de celulose do mundo, que pertence à Suzano, na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS). O evento contou com a presença do presidente Lula e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin.

“Queremos a iniciativa privada a favor do Brasil e não falando mal”, disse a ministra que também afirmou que o verdadeiro mercado é a agricultura, o pequeno e médio produtor, o comércio e o setor de serviços.